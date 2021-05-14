　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利王子吐辛酸！搬到美國全因「王室痛苦循環」　20幾歲就想出走

▲▼哈利, 梅根, 亞契。（圖／路透）

▲ 哈利先前和梅根上節目，指控王室因膚色歧視亞契。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）3月攜妻子梅根（Meghan Markle）上美國節目大爆家醜，4月雖為哀悼菲利普親王返國，仍無法與王室破冰，日前更公開抨擊父親查爾斯王儲的教育方式，坦言早在20幾歲就有離開王室的念頭，舉家移居加州是為「打破身為王室成員所遭受的痛苦循環」，不願子女遭遇和自己同樣的處境。

哈利13日登上美國演員戴克斯・薛普（Dax Shepard）主持的Podcast心理健康節目《扶手椅專家》（Armchair Expert），猛烈批評王室，宣稱查爾斯在女王伊莉莎白二世與菲利普的撫養下感到痛苦，而查爾斯卻「以他被對待的方式對待我」，並稱之為「遺傳性的痛」。

▼ 完整節目如下。

《每日郵報》報導，時長90分鐘的節目中可聽出，哈利的英國腔已經出現些許美國口音，透露最早在20歲出頭就因為這種痛苦對母親黛安娜王妃造成的影響，萌生離開王室的念頭。

他說明，「我不認為我們應該責怪任何人，但在養育子女方面，若我因父母曾受的痛苦而經歷某種形式的痛苦，我會確保自己打破這種循環，不繼續傳遞下去。很多世代傳承的痛無論如何都會傳遞下去，因此身為父母，我們應該盡最大努力對子女說，『我會確保發生在我身上的事不會發生在你身上』。」

哈利表示，當他意識到查爾斯以他被對待的方式教育自己，便開始思考如何為自己的孩子改變現狀，才會舉家搬遷至美國，「這本來不在計畫中，但有時候你必須做出決定，將家庭和心理健康置於首位。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／獅子會5確診者曾赴板殯參加公祭　侯友宜證實：已消毒
高雄疑確診者曾到運動會館　162人緊急隔離
快訊／「網瘋傳墾丁學生確診」真相曝光！　造謠者抓到了
「和平醫院鄰居」取消澎湖團！　心疼虧萬元：想增加足跡
健壯男鼻塞「以為過敏」一篩檢確診！　沉重曝2建議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「黛妃絕美姪女」粉絲一夜漲10倍　回憶走紅哈利婚禮「有點怪」

她染疫住院淪男護士洩慾工具！病情急惡化　活不過24小時驟逝

哈利王子吐辛酸！搬到美國全因「王室痛苦循環」　20幾歲就想出走

以色列「地面部隊」加入戰線！衛報曝最新軍情　加薩走廊砲火持續

男師傳狗舔照撩妹…手滑開啟「妹與妹連結」　1對60女求饒結局曝

傳美韓「疫苗合作」有譜！三星可望代產兩藥廠疫苗　賀錦麗給承諾

鐵達尼號遇難者瓶中信！105年後被沖上岸...專家驚呼：出事前一天寫的

中國以疫苗誘台友邦　美批用救命援助追求政治目的

搶空位翻欄杆糗了！妹子一跳「下面卡住」倒栽蔥　炸出魔性笑聲

戴琪：將強硬處理美中貿易問題　中國不守規則就得出手

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

「黛妃絕美姪女」粉絲一夜漲10倍　回憶走紅哈利婚禮「有點怪」

她染疫住院淪男護士洩慾工具！病情急惡化　活不過24小時驟逝

哈利王子吐辛酸！搬到美國全因「王室痛苦循環」　20幾歲就想出走

以色列「地面部隊」加入戰線！衛報曝最新軍情　加薩走廊砲火持續

男師傳狗舔照撩妹…手滑開啟「妹與妹連結」　1對60女求饒結局曝

傳美韓「疫苗合作」有譜！三星可望代產兩藥廠疫苗　賀錦麗給承諾

鐵達尼號遇難者瓶中信！105年後被沖上岸...專家驚呼：出事前一天寫的

中國以疫苗誘台友邦　美批用救命援助追求政治目的

搶空位翻欄杆糗了！妹子一跳「下面卡住」倒栽蔥　炸出魔性笑聲

戴琪：將強硬處理美中貿易問題　中國不守規則就得出手

福特Puma ST賽道對決1：10電動遙控車！最終成績讓人超驚艷

阻絕病毒傳播　北市擬啟動「萬華異地辦公」

「還想防堵會很失望」本土疫情多點爆發　台大醫：要準備減災了

空軍少將索賄4500萬遭聲押禁見　國防部：全力協助釐清案情

口罩戴好戴滿可防疫情！中山大學證實：氣膠是新冠肺炎主要傳染途徑

「黛妃絕美姪女」粉絲一夜漲10倍　回憶走紅哈利婚禮「有點怪」

快訊／獅子會5確診者曾赴板殯參加公祭　侯友宜：殯儀館已消毒

高雄飆破40℃！專家坦言「5月降雨令人擔心」：梅雨季恐又延

盤中忽然停電「交易會成功嗎？」　營業員給答案：要看停在哪

杰倫驚傳身體狀況出問題　夢想家：安排返美休養

國際熱門新聞

快訊／美國：只要有接種疫苗，不用戴口罩了

全台大停電登上國際　彭博社：打擊世界晶片製造基地

台留學生在美遭鐵鎚敲頭　嫌犯身分曝光

鐵達尼號遇難者瓶中信！105年後被沖上岸

日本新版防衛白皮書　將首度明載台灣穩定重要性

以巴瀕開戰！14F樓炸爛崩解變平地

女住院4天離奇死　遭男醫護性侵

參加抗議被4男性侵　女染疫身亡

以色列部隊攻入加薩走廊　轟炸影片曝

月經來會脫皮！辣模「撕臉」嘲諷

翻欄杆慘了！她倒栽蔥卡住糗爆

美研究證實：染疫恐害陽痿！病毒藏陰莖8個月

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

外星訊號有科學根據　霍金警告遭無視

更多熱門

相關新聞

傳美韓「疫苗合作」有譜！三星成贏家

傳美韓「疫苗合作」有譜！三星成贏家

南韓總統文在寅即將於下周五（21日）前往華府會晤美國總統拜登，屆時除了討論北韓（朝鮮）核武問題，半導體、電池、新冠疫苗援助與生產也將成為主要的談論議題，因此三星電子、三星生技等高層也是出訪團成員之一。另外，美國副總統賀錦麗向民主黨韓裔眾議員承諾，將會把南韓列入疫苗支援的優先考慮對象。

戴琪：美將強硬處理中國貿易行為

戴琪：美將強硬處理中國貿易行為

芝加哥野放千隻流浪貓！成功嚇跑老鼠

芝加哥野放千隻流浪貓！成功嚇跑老鼠

月經來會脫皮！辣模「撕臉」嘲諷

月經來會脫皮！辣模「撕臉」嘲諷

快訊／美國：只要有接種疫苗，不用戴口罩了

快訊／美國：只要有接種疫苗，不用戴口罩了

關鍵字：

哈利哈利王子梅根英國王室北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

健壯男「以為過敏」竟確診了　沉重曝2建議

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

板橋某國中老師通知「不要出門」　傳有學生疑似確診

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

快訊／5萬外勞恐成破口！柯P下「特赦令」鼓勵來篩檢

獅子哥熱吻「茶室闆娘」照瘋傳　苦主女被黑提告

停電點蠟燭！拉拉以為有生日蛋糕

媽媽偷看手機　驚見A片主角是女兒

確診「獅子王」身分起底！　五股地區大地主

網傳錄音檔：北基有確診　指揮中心回應

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面