哈利王子吐辛酸！搬到美國全因「王室痛苦循環」　20幾歲就想出走

▲ 哈利先前和梅根上節目，指控王室因膚色歧視亞契。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）3月攜妻子梅根（Meghan Markle）上美國節目大爆家醜，4月雖為哀悼菲利普親王返國，仍無法與王室破冰，日前更公開抨擊父親查爾斯王儲的教育方式，坦言早在20幾歲就有離開王室的念頭，舉家移居加州是為「打破身為王室成員所遭受的痛苦循環」，不願子女遭遇和自己同樣的處境。

哈利13日登上美國演員戴克斯・薛普（Dax Shepard）主持的Podcast心理健康節目《扶手椅專家》（Armchair Expert），猛烈批評王室，宣稱查爾斯在女王伊莉莎白二世與菲利普的撫養下感到痛苦，而查爾斯卻「以他被對待的方式對待我」，並稱之為「遺傳性的痛」。

▼ 完整節目如下。

《每日郵報》報導，時長90分鐘的節目中可聽出，哈利的英國腔已經出現些許美國口音，透露最早在20歲出頭就因為這種痛苦對母親黛安娜王妃造成的影響，萌生離開王室的念頭。

他說明，「我不認為我們應該責怪任何人，但在養育子女方面，若我因父母曾受的痛苦而經歷某種形式的痛苦，我會確保自己打破這種循環，不繼續傳遞下去。很多世代傳承的痛無論如何都會傳遞下去，因此身為父母，我們應該盡最大努力對子女說，『我會確保發生在我身上的事不會發生在你身上』。」

哈利表示，當他意識到查爾斯以他被對待的方式教育自己，便開始思考如何為自己的孩子改變現狀，才會舉家搬遷至美國，「這本來不在計畫中，但有時候你必須做出決定，將家庭和心理健康置於首位。」

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