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高雄飆破40℃！專家坦言「5月降雨令人擔心」：梅雨季恐又延

▲▼根據歐美系集預報資料顯示，有利於梅雨季建立的環境再度延後。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

▲半個月內的大氣環境仍不利於梅雨季發展。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

記者李宜秦／台北報導

受到穩定且強大的太平洋高壓影響，近日全台各地天氣晴朗，降雨量幾乎掛零。氣象專家賈新興直言「5月的降雨令人擔心」，由於太平洋高壓過強，導致西南季風難以跨進南海，未來半個月梅雨恐怕都難以發展。氣象專家彭啟明則表示，6月上旬的發展對降雨很關鍵。

今日各地天氣炎熱，氣象局長鄭明典貼出今日特地氣溫排行，包括高雄內門40.2度、台南北寮39度、高雄月眉38.9度等。氣象局也持續發布高溫特報，全台10縣市亮燈，其中南投、台南、高雄、屏東亮紅燈，氣溫將達38°C以上且持續3日以上。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

賈新興指出，根據歐美系集預報資料顯示，由於偏強的太平洋高壓持續，使得有利梅雨建立的環境將延後至5/30到6/7左右。雖然5/15到5/22驅動東亞夏季風的低壓現身了，但是因為太平洋高壓偏強，使得西南季風的大軍仍無法跨進南海。

▲▼根據歐美系集預報資料顯示，有利於梅雨季建立的環境再度延後。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

▲▼根據歐美系集預報資料顯示，有利於梅雨季建立的環境再度延後。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

▲▼根據歐美系集預報資料顯示，有利於梅雨季建立的環境再度延後。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

▲▼根據歐美系集預報資料顯示，有利於梅雨季建立的環境再度延後。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）

彭啟明表示，下周二、三有道微弱鋒面接近台灣北部海面，同時太平洋高壓有稍微減弱趨勢，有機會有些局部短暫午後雷陣雨發展，集中在靠山區，不過預期降雨量仍不多，仍顯著少於氣候平均值，到下周末仍缺乏大規模降雨的條件機會。

而五月底到六月初時，的確大氣條件在改變當中，尤其鋒面可能在台灣北方海面，有稍不穩定，但依舊沒有較大降雨條件出現機會。

近期的天氣變化，可能落在6月上旬期間，由於南海的西南季風將逐漸轉趨正常，中南部有機會轉為略多雨，午後雷陣雨發展條件佳，鋒面也有機會略接近台灣，降雨機會略增。不過太平洋高壓的發展強度，或是颱風的發展等變數，都會大幅影響梅雨鋒面。

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