梅雨可能跳過台灣？　鄭明典PO圖回應了

▲鄭明典貼出天氣圖表示，南亞反氣旋還在南海上空，這時候應該要移到中南半島上方。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明憂心表示，太平洋高壓偏強，讓整個鋒面位置往北抬，這的確是今年梅雨很有可能跳過台灣往北的徵兆。對此，中央氣象局長鄭明典今天（12日）指出，還不算梅雨跳過台灣。

鄭明典在臉書說，日本九州也達入梅標準！衛星上一串大對流雲團，由中國長江南側延伸到日本南端，的確是梅雨鋒面的現況！但高層南亞反氣旋尚未到位，所以還不算「梅雨跳過台灣」，只是今年高低層天氣系統的變化時程差異比較大！他也貼出天氣圖表示，南亞反氣旋還在南海上空，這時候應該要移到中南半島上方。

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▼外界都期盼梅雨替台灣解渴。（圖／資料照／記者李毓康攝）



彭啟明今也在臉書表示，日本九州在11日也入梅了，比往年早了19天，今年的梅雨特徵的確和往年不同，衷心期待環境能大轉變到對台灣有利的降雨趨勢；高壓勢力太強，也伸到北部了，還看不到有大規模下雨解渴的時間點，下周有改變跡象，但仍零星，需要大力節水！

彭啟明11日則說，太平洋高壓偏強，讓整個鋒面位置往北抬，這的確是今年梅雨很有可能跳過台灣往北的徵兆；未來就要看西太平洋菲律賓東方海面是否有擾動發展，如果有機會有颱風生成，或是配合月底西南季風較暖濕的環流開始到東亞發展，有可能會有些轉變。