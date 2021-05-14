LIVE／29例本土！獅子會增加5人、板橋某國中1人　新北召開應變會議





▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

本土疫情持續蔓延，指揮中心14日公布新增29例本土案例，其中有7名感染源不明，新北獅子會群聚擴增5人確診，已累計共25人，此外，板橋國中1名國三生確診，目前該校2個班級共54名學生已停課，校方也表示已通知相關師生82人暫時不要到校上課。對此，新北市長侯友宜下午1440召開防疫會議，講會進一步說明，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

中央流行疫情指揮中心稍早公布國內新增29例本土COVID-19確定病例（案1263至案1291，含5月13日晚間公布2例，包括案1272及案1273），皆為本國籍，為16例女性及13例男性，年齡介於10多歲至70多歲；其中4人無症狀，其餘25人發病日介於5月2日至5月12日。

指揮中心表示，初步調查新增個案與先前確診個案之流病相關性，其中16例與臺北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與案1203及其相關個案有關；1例與宜蘭遊藝場個案相關；7例尚查無相關性。

中央流行疫情指揮中心記者會中表示，板橋某國中有名國三生喉嚨痛、流鼻水、頭痛、發燒、咳嗽，就醫後確定確診新冠肺炎，接觸過2個班級，一共54名學生請假在家，校方也表示已通知相關師生82人暫時不要到校上課。

針對明、後天將舉行會考，侯友宜上午受訪指出，新北市完全掌握疫情狀況，與該個案相關的疑慮都已匡列居家隔離，被匡列的學生將於5月29、30進行補考，消毒範圍也涵蓋補習班，昨天已經清消完畢，已做好萬全準備，不會影響其他考生權益。

侯友宜多次呼籲衛福部，為了防堵社區群聚爆發，針對已發現多個確診案例的高風險區域，進行普篩、擴大篩檢，找出隱藏的確診者。對於衛福部已在萬華茶室周圍設下快篩站，他予以肯定，為了避免疫情延伸，上午也前往三重視察24H全市大清消，提升民眾警覺。