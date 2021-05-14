513大停電　胡錫進：台灣已是危樓「大陸吹口氣就會坍崩」

▲513全台大停電，不少商家受到影響無法營業。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

513大停電造成全台多地陷入黑暗5小時，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進14日凌晨發文指出，別看民進黨當局咋咋呼呼的，台灣其實已是一座危樓，「等到了時辰，只需大陸吹口氣，它就會坍塌。」

胡錫進表示，一聽到台灣大停電，他腦子就閃過一個念頭，「台灣太脆弱了，沒有外來破壞，沒有駭客攻擊，它自己時隔不到四年就這麼癱瘓一次。從外面如果稍動『手術』，它得亂成什麼樣？」

胡錫進指出，大停電是很嚴重的管理事故，台灣人口還沒有上海多，大陸哪個發達省或者超大城市如果隔四年「無緣無故」出一次大停電，想想看得成多大笑話。

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進提到，由此可以想見，台灣的繁榮有很大程度是在吃老本，治理已經很有些敗絮其中了，「那個地方如今滿腦子都是政治，島內是政治，大陸方向是政治，對美方向同樣是政治，好一個政治掛帥的小島。」

胡錫進強調，別看民進黨當局咋咋呼呼的，台灣其實已是一座危樓，「等到了時辰，只需大陸吹口氣，它就會坍塌。」

《環球時報》同日也發表了一篇社評指出，全台大停電反映了台灣民生正在面臨的雙重危機，「一是突然惡化的疫情；二是缺電。這都並非意外，而更多是民進黨當局缺德無能造成的人禍。」

社評提到，台灣「五缺」不是一天兩天了，儘管民進黨當局一再承諾會解決，但情況非但沒有緩解，反而日趨嚴重，最近更是疊加爆發，「今年台灣『缺水』的狀況也空前突出，從4月起開始供五停二的分區限水。讓人大跌眼鏡的是，旱情中間，蔡英文竟然帶著幕僚去集體求神賜雨。可見民進黨當局面對實際問題束手無策，搞荒唐的政治表演倒是不斷花樣翻新。」

社評質疑，為什麼興達一家電廠跳機，台灣各地都大停電，這是因為台灣所有電廠這兩天都是超負荷運轉，「台灣電力為什麼會如此吃緊？民進黨當局是脫不了關係的。」

社評指出，台灣的民生問題，在民進黨的政治天秤中從來就不是第一位的，「說到底，它只在乎政治收益，為了政治獲益，民進黨甚至不惜禍害台灣。而在政治操弄這方面，我們必須承認，民進黨是個中高手，十分擅長欺騙台灣民眾。民進黨把控台灣期間，每當遇到引起嚴重民怨的危機時，當局就會開啟政治甩鍋模式。國民黨和大陸，現在尤其是大陸成了它的兩大嫁禍對象。」

社評強調，現在正是台灣危機四伏的時候，「我們需要警惕，民進黨當局為轉移島內視線，又會搞出什麼陰謀詭計，進一步挑動兩岸對立。當然，他們不可能逆轉兩岸統一的大勢，只可能增加統一的成本，但分裂分子自己一定會付出粉身碎骨的代價。」