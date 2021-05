找到夢想好屋！女作家查Google地圖驚見「恐怖斷腿」…不敢買了

▲ 女作家在Google街景圖上看到詭異景象。(圖/翻攝自推特/@Sally_writes)

記者陳宛貞/綜合外電報導

許多人不斷尋找夢想中的房子,卻不是人人都能如願。英國一名女子好不容易找到一棟非常符合要求的房屋,感到相當興奮,未料將地址輸入Google地圖後,街景圖卻出現一塊空地和一雙不知主人是誰的斷腿,讓她頓時全身發毛,馬上放棄這間房子。

《每日星報》9日報導,36歲女作家多赫蒂(Sally Doherty)正為自己和丈夫尋覓理想中的房子,日前在薩里郡的沃金市找到一間心目中近乎完美的平房,便想用Google街景圖看看周圍環境,沒想到輸入地址後,螢幕上卻出現一雙沒有身體的腿,令她感到相當恐懼。

多赫蒂說明,「剛開始我完全被嚇壞了,好像還倒抽了一口氣,然後越來越想搞清楚這到底是怎麼回事。我的意思是,街景圖本來應該帶我去看這棟房子,卻突然出現斷腿。」

她表示,自己不是非常迷信,猜測這雙腿的主人可能是拍攝街景的人員,也可能不是。不過她現在對這棟房子有些反感,因為地理位置似乎過於偏僻。她也將這張照片上傳推特,和她的書迷分享,令許多粉絲大吃一驚。

When you’re looking at street view and then two disembodied legs pop up. pic.twitter.com/bJX9YZv3nV