找到夢想好屋！女作家查Google地圖驚見「恐怖斷腿」…不敢買了

▲ 女作家在Google街景圖上看到詭異景象。（圖／翻攝自推特／@Sally_writes）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人不斷尋找夢想中的房子，卻不是人人都能如願。英國一名女子好不容易找到一棟非常符合要求的房屋，感到相當興奮，未料將地址輸入Google地圖後，街景圖卻出現一塊空地和一雙不知主人是誰的斷腿，讓她頓時全身發毛，馬上放棄這間房子。

《每日星報》9日報導，36歲女作家多赫蒂（Sally Doherty）正為自己和丈夫尋覓理想中的房子，日前在薩里郡的沃金市找到一間心目中近乎完美的平房，便想用Google街景圖看看周圍環境，沒想到輸入地址後，螢幕上卻出現一雙沒有身體的腿，令她感到相當恐懼。

多赫蒂說明，「剛開始我完全被嚇壞了，好像還倒抽了一口氣，然後越來越想搞清楚這到底是怎麼回事。我的意思是，街景圖本來應該帶我去看這棟房子，卻突然出現斷腿。」

她表示，自己不是非常迷信，猜測這雙腿的主人可能是拍攝街景的人員，也可能不是。不過她現在對這棟房子有些反感，因為地理位置似乎過於偏僻。她也將這張照片上傳推特，和她的書迷分享，令許多粉絲大吃一驚。

When you’re looking at street view and then two disembodied legs pop up. pic.twitter.com/bJX9YZv3nV — Sally Doherty writes (@Sally_writes) April 20, 2021

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