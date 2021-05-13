寶寶張嘴「上顎一個洞」　媽嚇壞衝醫院！護士手一勾挖出超糗真相

▲絲泰爾斯把貼紙誤認為大洞。（圖／翻攝自當事人IG）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國24歲女子絲泰爾斯本週替10個月大兒子換尿布時，驚覺孩子嘴巴內部上方有個極深的大洞，儘管試著觸碰該處，但卻只得到孩子一陣尖叫，當場讓她顫抖直冒汗，趕緊前往醫院求助。但經急診室護士檢查，發現那只是個貼紙，且用手一勾貼紙就掉了下來，讓她當場尷尬到笑出來。

綜合太陽報等外媒報導，絲泰爾斯（Becky Stiles）是3個孩子的母親，但就在日前幫10個月大兒子哈維（Harvey）換尿布時，突然在兒子嘴巴張開時，發現上顎處有個暗紅色的「圓形大洞」。

「我那時候想要摸摸看那個『洞』，但他就對著我一陣尖叫」，絲泰爾斯當場顫抖直冒汗，一邊強忍淚水，一邊請孩子的爸前來查看，但仍無法確認眼前的狀況為何，在家人的建議之下，先把其他2個孩子交給爸媽照顧，接著駕車前往30分鐘車程外的醫院求診。

▲絲泰爾斯帶著哈維前往30分鐘車程外的醫院求診。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

一到醫院急診室，院內工作人員著手安排讓哈維能在最短時間內得到醫師的治療，同時護士拿起手電筒照哈維嘴巴確認狀況。但就在這一刻，護士的動作似乎出現短暫停滯，在看了約莫30秒之後，直說那只是一張貼紙。

面對護士的質疑，緊張的絲泰爾斯堅稱哈維嘴巴裡真的有一個大洞，但只見護士把手指伸進哈維嘴裡輕輕一勾，貼紙就這樣被取下。

絲泰爾斯坦言，她當時只覺得自己像個傻瓜，尷尬發笑，羞愧走回車上，並打電話給所有前來幫忙的家人們，告知孩子嘴巴裡其實並沒有洞，只是貼紙而已。

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