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鐵達尼號遇難者瓶中信！105年後被沖上岸...專家驚呼：出事前一天寫的

電影《鐵達尼號》劇照

▲加拿大一戶人家於海灣發現一個疑似鐵達尼號的瓶中信。（圖／電影《鐵達尼號》劇照）

實習記者高琳景／綜合報導

在許多電影中，「瓶中信」經常被視為荒島求救的一種方式。2017年加拿大一戶人家於海灣散步時發現一個瓶中信，由於內容過於老舊，便將信交給相關單位，經研究團隊鑑定後，發現是「105年前鐵達尼號乘客」罹難前所留下的信，直到近日才將該消息曝光。

根據《CBC》報導，2017年新布藍茲維省（New Brunswick）一戶人家在芬迪灣（Bay of Fundy）附近的沙灘上，發現一個陳年的瓶中信，由於瓶中的信過於老舊又泛黃，因此推測具有歷史價值，於是將瓶中信交給魁北克大學瑞木斯基分校研究。

▲瓶中信。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲瓶中信在2017年被沖上海岸邊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

該信是由一名12歲的女學生勒芙蓓（Mathilde Lefebvre）在1912年4月13日所寫下，而當天正是鐵達尼號沈船的前一天。信中提到，「我正要把這個瓶子扔到大西洋中部的海裡，我們將在幾天內到達紐約，如果有人撿到它，請與法國列萬的勒芙蓓一家聯繫。」

對此，魁北克大學考古學教授表示尼古拉斯（Nicolas Beaudry）表示「勒芙蓓是法國北部一位礦工弗蘭克（Franck Lefebvre）的女兒，當年他帶著4個孩子到美國闖蕩時，卻在途中不幸發生意外。」

由於當年鐵達尼號沈船事件造成全球轟動，因此經常發生類似的惡作劇事件。對此，有大學教授質疑「瓶中信若從大西洋拋下，水流不會經過新布藍茲維省。但這也並非不可能，只是機率非常低，最大的可能只會出現在歐洲海岸上。」

尼古拉斯提到，「到目前為止，還沒有發現任何偽造文書的痕跡，但有太多惡作劇的事件發生，因此不排除有人用舊材料來偽造。」

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