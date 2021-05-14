3起本土群聚34人確診　黃越綏曝台灣最大能量：別先嚇死自己

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，3起本土群聚案累計已有34人確診，作家黃越綏13日在臉書PO文，呼籲大家團結面對危機，現階段最大的能量就是團結和互助，一定要沉著理性、有信心，否則整天聽信謠言，恐怕尚未染疫卻已經先嚇死自己。

▲萬華區街道大消毒。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

黃越綏在臉書PO文中提到，現在至少知道3起群聚案不明來源的病毒，可能出自同一個病毒源，真的是不幸中的大幸，畢竟每次只要疫情出現變化，就會有人開始要求全面篩檢、公布確診者個人足跡、攻擊政府無能買不到疫苗，或是要求官員下台負責等等，但對政客、名嘴來說，這不過是在蹭流量、做無本生意的好機會。

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黃越綏認為，面對危機會感到緊張、恐懼和不安都是天性，但大家一定要沉著理性、有信心，否則整天擔心來擔心去，聽信滿天飛的謠言讓自己處在自創的風暴中，恐怕尚未染疫就已經先嚇死自己。

文末，黃越綏提醒大家一定要團結，現今人類已經越來越難控制，病毒千變萬化還遍及全球，因此必須在生活中落實「預防重於治療」的觀念，尤其是在各種資源都有限的台灣，「最大的能量就是團結和互助，從家庭社會到國家都不例外，大家平安天佑台灣！」

▲台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民曾表示，台北萬華區遠比先前的桃園危險。

至於全民最關心的本土病例病毒來源，衛福部長陳時中13日受訪時談到，「蘆洲、宜蘭和諾富特病例，基因定序完全一樣」，有可能有關連，但現在還無法連結到人的連結狀況；另外，蘆洲病例和萬華的病例有「人與人接觸」，可能都是同一串往下延。

而另一名確診的基隆婦人（案1217）傳聞去過萬華，可能是茶藝館員工。對此，陳時中僅回應兩者有關聯性。

▼3起群聚事件個案關係一覽表。（圖／曾梓倩製）