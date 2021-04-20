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陝西墓葬發現罕見完整米倉　出土小米成西漢飲食重要參考

▲這座西漢墓葬裡的陶倉內還保存大量小米。（圖／翻攝中新網）

▲這座西漢墓葬裡的陶倉內還保存大量小米。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

陝西考古人員近日在大堡子墓地發現一座保存完整的西漢早期墓葬，其中有一個非常罕見的大型陶房倉，裡面還裝有滿滿一倉小米（粟）。考古隊隊長朱瑛培表示，這座陶房倉，高約80公分，長1公尺左右，「倉內發現的糧食經專家鑒定應該是粟，也就是小米，對判斷西漢人的飲食結構，提供了非常重要的材料。」

▲陝西考古隊發現的西漢完整墓葬。（圖／翻攝中新網）

▲陝西考古隊發現的西漢完整墓葬。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，考古人員在墓主人的腰部發現一枚玉印，墓主人名字叫葽奢，經過初步鑒定，墓主人是一名男性，年齡應該在20歲以上。這座墓葬為竪穴墓道土洞墓，是目前在大堡子墓地發掘出保存最完整、出土器物數量最多、種類最豐富的一座墓葬，包括鎏金銅器、銅容器、玉器、彩繪陶器（陶俑）等近百件珍貴文物。

此外，考古人員在墓葬中發現了多個紅彩繪製的陶方倉，初步判斷其作用應該也是裝糧食作物，不過，具體盛裝的糧食得將周邊土壤樣本帶回做進行進一步檢測。

▲墓主人腰上掛著一枚玉印。（圖／翻攝中新網）

▲墓主人腰上掛著一枚玉印。（圖／翻攝中新網）

朱瑛培表示，此次發掘的墓葬能完整地判斷器物的原始埋藏方式及原始埋藏組合，「對於研究關中地區西漢早期居民的喪葬習俗、墓葬制度以及生活方式提供了珍貴的材料，同時也為窺探西漢早期中上層社會的生活圖景提供了完整的實物資料。」

大堡子墓地地處陝西咸陽塬東北部，黃土堆積豐厚、地勢平整開闊。陝西省考古研究院自2020年起在發掘區域進行考古工作。截至目前，考古隊共清理墓葬400餘座，出土陶、銅、玉、鐵等各類遺物近2000件（組），以西漢早期遺存為主。

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