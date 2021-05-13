　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國內物資充足免緊張！蔡英文：搶購的民眾都多慮了

記者陳家祥／台北報導

國內連續多日出現不明感染源確診案例，引發國人恐慌，也讓全台各地再度掀起「搶貨潮」，各地超市都被慌張民眾一掃而空。對此，總統蔡英文13日晚間7點進行敞廳談話時呼籲，目前無論是物資或是物資原料，都是十分的充足，「供應絕對無虞」，去年也都經歷過搶購潮，事後證明，「搶購的民眾都多慮了」。

▲▼國內新冠肺炎疫情升溫，民眾聞訊紛紛至各大賣場搶購民生物資，圖為內湖好市多畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內新冠肺炎疫情升溫，民眾聞訊紛紛至各大賣場搶購民生物資。（圖／記者湯興漢攝）

面對疫情日趨嚴峻，蔡英文13日下午召開國安會議聽取各部會的防疫應處措施，並在晚間7點時進行敞廳談話。

針對近來民眾瘋搶泡麵、罐頭、衛生紙等物資，蔡英文說，目前無論是物資或是物資原料，都是十分的充足，供應絕對無虞，相關機關務必要確保供應管道暢順，提供民眾完整充分的資訊。

「我也要呼應我們的民眾，既然物資充裕，就不需要搶購，避免群聚風險。」蔡英文說，事實上，搶衛生紙、搶泡麵這些事情，去年也都經歷過，「事後都證明，搶購的民眾都多慮了」。

▲▼蔡英文針對停電、增病例發表談話。（圖／記者陳家祥攝）

▲疫情升溫，總統蔡英文13日晚間於總統府敞廳發表談話。（圖／記者陳家祥攝）

另外，近期股市受到疫情影響，一路跌破萬六大關，蔡英文也信心喊話，這幾天雖然股市有短期波動，但國內經濟基本面良好，金融機構營運穩定、上市上櫃公司獲利甚佳，第一季經濟成長率達到8%以上。

蔡英文說，從各方面來看，股市波動主要是受到疫求影響，請各相關機關密切注意股匯市的動態，並且維持金融市場正常運作級穩定。

行政院13日通過特別條例修正草案，規劃將紓困振興措施延長1年，預算總額再增加2100億，來到6300億規模。蔡英文說，財政部和經濟部也都規劃短期的因應措施，相信只要大家落實防疫、讓疫情迅速得到控制，我們有信心今年經濟可以再創佳績。

ET快訊
台電：停電損失「減免電費」！擬比照815大停電案賠償方案
全台大停電！為什麼連「手機訊號」都不穩　網友一句話解答
快訊／「獅子王」案確診者騙自行隔離　仍和父親同住可重罰百萬
獨／獅子會「蘆洲獅子王一日遊」曝光　夜訪萬華茶室加贈來來按摩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台大停電！蔡英文點出「2真正原因」　網驚：用電高峰期還沒到

韓粉氣炸痛罵蔡英文「天棄之子」　梅雨無視所以全台大停電

全文／疫情爆發燒出社區感染　蔡英文安民心：一定會戰勝病毒

為513大停電道歉　蘇貞昌：未來政府也會持續改善電網

停電害停水！新北淡水、三芝、汐止「減壓大停水8小時」慘況分布圖

「要假設旁邊有確診！」柯文哲：若傳染越多就越失控⋯像印度一樣

國內物資充足免緊張！蔡英文：搶購的民眾都多慮了

疫情嚴峻又停電！柯文哲「禍不單行」：越緊急時要越穩定

快訊／400萬戶提早解脫！　經濟部預計全台20:00復電

好消息！蔡英文宣布：國產疫苗7月可以開始供應

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

瘦子入圍華語男歌手！戰歌王林俊傑.吳青峰　田馥甄等9年再搶歌后...周杰倫睽違4年入圍金曲

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

全台大停電！蔡英文點出「2真正原因」　網驚：用電高峰期還沒到

韓粉氣炸痛罵蔡英文「天棄之子」　梅雨無視所以全台大停電

全文／疫情爆發燒出社區感染　蔡英文安民心：一定會戰勝病毒

為513大停電道歉　蘇貞昌：未來政府也會持續改善電網

停電害停水！新北淡水、三芝、汐止「減壓大停水8小時」慘況分布圖

「要假設旁邊有確診！」柯文哲：若傳染越多就越失控⋯像印度一樣

國內物資充足免緊張！蔡英文：搶購的民眾都多慮了

疫情嚴峻又停電！柯文哲「禍不單行」：越緊急時要越穩定

快訊／400萬戶提早解脫！　經濟部預計全台20:00復電

好消息！蔡英文宣布：國產疫苗7月可以開始供應

最低85折！王品17個品牌推外帶外送優惠　經典牛小排也能在家吃

楊昇達爆劉雨柔家「早晚都在啪啪啪」：體力太好！　真相曝光全笑翻

分區停電刑事局中鏢！內外勤停擺　DNA資料、犯罪檔案靠一招無損

手機記憶體總不夠用？5招教你釋放出更多空間：拍美照、載軟體

疫情升溫疫苗「打」氣大增　部立南投醫院單日預約數破300

徐凱希不忍了！　宣戰黑粉「你們真的惹錯人」：嘴我前準備好存款

林祖傑斷電慶生初體驗：上帝安排好的

統一球員超會盜壘　曾豪駒：我有10個陳晨威也會盜

興達電廠跳機停電事故解除　台南於13日晚上8時全數復電

全大運／王星皓400混破大會但未達A標　剩下唯一機會中正盃

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

快訊／快查電費單！全台C、D輪流停電

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

興達「電網」出包全台斷電！蘇貞昌喊話全力搶修、勿輕信假訊息

蔡英文下令：查明原因後向國人報告

快訊／疫情延燒！北市啟動「準三階段」　8場館關閉

快訊／侯友宜宣布：新北明早10點啟動全市大消毒

快訊／經濟部預計全台20:00復電

五股里長確診！曾辦百人母親節活動

災情增加！新北通報40起火警、111件電梯受困　15萬戶停電

快訊／政院拍板：紓困預算加碼到6300億

快訊／截至17:00　全台共201件電梯受困！

快訊／新北議員與確診里長母親節同台！議會緊急消毒

萬華、內湖大停電　北市10件電梯受困

快訊／興達電廠出包　蔡英文公開道歉「目標晚間09：40恢復供電」

更多熱門

相關新聞

疫情嚴峻又停電　柯文哲：禍不單行

疫情嚴峻又停電　柯文哲：禍不單行

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機，全台陸續傳出停電災情，台電下午3時開始執行緊急分區輪流停電。面對全台大停電，是否有可能讓「核電派」、「三接派」趁及吵此議題？台北市長柯文哲表示，這幾天疫情相當緊急，又出現停電，禍不單行，不過長官是要穩定大局，不是製造問題，且這個議題不是他的專長，所以應該請專家說明怎麼改進。

好消息！蔡英文：國產疫苗7月可以開始供應

好消息！蔡英文：國產疫苗7月可以開始供應

快訊／蔡英文要求指揮中心公布正確完整資訊

快訊／蔡英文要求指揮中心公布正確完整資訊

邱奕勝罹「帶狀皰疹」體會健康是福

邱奕勝罹「帶狀皰疹」體會健康是福

停電又停水！蔡英文的發言…遭網友罵爆

停電又停水！蔡英文的發言…遭網友罵爆

關鍵字：

蔡英文新冠肺炎疫苗物資影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

快訊／快查電費單！全台C、D輪流停電

快訊／不只停電！樹林、板橋等地區「將停水」

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

快訊／本土病例再增13例！

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

全台限電編組公開！分區停電「3組不影響」

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面