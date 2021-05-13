國內物資充足免緊張！蔡英文：搶購的民眾都多慮了

記者陳家祥／台北報導

國內連續多日出現不明感染源確診案例，引發國人恐慌，也讓全台各地再度掀起「搶貨潮」，各地超市都被慌張民眾一掃而空。對此，總統蔡英文13日晚間7點進行敞廳談話時呼籲，目前無論是物資或是物資原料，都是十分的充足，「供應絕對無虞」，去年也都經歷過搶購潮，事後證明，「搶購的民眾都多慮了」。

▲國內新冠肺炎疫情升溫，民眾聞訊紛紛至各大賣場搶購民生物資。（圖／記者湯興漢攝）



面對疫情日趨嚴峻，蔡英文13日下午召開國安會議聽取各部會的防疫應處措施，並在晚間7點時進行敞廳談話。

針對近來民眾瘋搶泡麵、罐頭、衛生紙等物資，蔡英文說，目前無論是物資或是物資原料，都是十分的充足，供應絕對無虞，相關機關務必要確保供應管道暢順，提供民眾完整充分的資訊。

「我也要呼應我們的民眾，既然物資充裕，就不需要搶購，避免群聚風險。」蔡英文說，事實上，搶衛生紙、搶泡麵這些事情，去年也都經歷過，「事後都證明，搶購的民眾都多慮了」。

▲疫情升溫，總統蔡英文13日晚間於總統府敞廳發表談話。（圖／記者陳家祥攝）



另外，近期股市受到疫情影響，一路跌破萬六大關，蔡英文也信心喊話，這幾天雖然股市有短期波動，但國內經濟基本面良好，金融機構營運穩定、上市上櫃公司獲利甚佳，第一季經濟成長率達到8%以上。

蔡英文說，從各方面來看，股市波動主要是受到疫求影響，請各相關機關密切注意股匯市的動態，並且維持金融市場正常運作級穩定。

行政院13日通過特別條例修正草案，規劃將紓困振興措施延長1年，預算總額再增加2100億，來到6300億規模。蔡英文說，財政部和經濟部也都規劃短期的因應措施，相信只要大家落實防疫、讓疫情迅速得到控制，我們有信心今年經濟可以再創佳績。