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睡不好、壓力大要小心！　邱奕勝罹「帶狀皰疹」體會健康是福

▲議長邱奕勝跑行程，眼尖市民朋友發現右手掌包上層層紗布。（圖／記者楊淑媛攝）

▲議長邱奕勝跑行程，眼尖市民朋友發現其右手掌包上層層紗布。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長大選，被看好是藍營實力人選的議長邱奕勝，連日來跑行程，被眼尖的市民朋友發現邱議長右手掌，包上層層紗布，是「握手握太多嗎？」還是「手滑受傷？」邱奕勝淡定回稱：手部長疹，一開始誤以為是過敏不以為意，未料痛到整個手部神經受影響，都無法入眠，前往就醫才知是「帶狀皰疹」！

▲議長邱奕勝跑行程，眼尖市民朋友發現右手掌包上層層紗布。（圖／記者楊淑媛攝）

▲「帶狀皰疹」在台灣民間又稱「皮蛇」。（圖／示意圖／ET資料照）

邱奕勝從政27年，從基層的市民代表、市代會主席到縣議員、副議長、議長，歷經大小選戰，對於此次飽受「帶狀皰疹」困擾，形容有如椎心之痛！經醫師確診是「帶狀皰疹」並對症治療後，經打針吃藥多日，症狀已漸緩解中，亦讓邱議長深刻體會到健康的重要。

「帶狀皰疹」在台灣民間又稱「皮蛇」，通常處於壓力大、長期睡不好及免疫系統低下的情況下，特別容易引發。活化的病毒會沿著神經節所支配的神經擴散至皮膚表面，使皮膚出現紅疹和水泡，合併神經節發炎，故引發厲害的帶狀皰疹後神經痛。

邱議長說，現今醫療進步，「帶狀皰疹」已有疫苗可以施打。據了解，桃園政商界人士如立委湯蕙禎、原鶴商務飯店董事長陳惠珠等人，曾罹患過帶狀皰疹，症狀發作期間，影響的不只是皮膚，成群水泡會沿著單側的體神經節成帶狀分佈，當事人形容那痛簡直是「痛不欲生」。

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