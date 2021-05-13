好消息！蔡英文宣布：國產疫苗7月可以開始供應

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內連續多日出現不明感染源確診案例，引發國人恐慌的同時也掀起疫苗施打潮，至今累計接種13萬劑。總統蔡英文13日下午召開國安會議後，晚間7點進行敞廳談話時提到，向國外訂購的疫苗6月後會進入分批交貨期；至於國內的疫苗研發部分，目前已經進入臨床實驗第二期收尾的工作，「預計在7月底可以開始供應第一波的國產疫苗」。

▲蔡英文召開敞廳談話，宣布國產疫苗7月可以開始供應。（圖／記者陳家祥攝）



蔡英文表示，晚間敞廳談話真對近來的疫病封爆做出6點指示。其中，在疫情方面，她要求指揮中心務必盡速掌握這一波疫情的感染源，並且做好後續追查，逐一檢視所有感染路徑以及警示所有可能的接觸者，務必有效防止疫情擴散。同時，也要公布正確、完整的訊息，安定社會民心。

在疫苗整備方面，蔡英文說，政府向國外訂購的疫苗，6月後會進入分批交貨期，我要請主管機關隨時掌握進度，預作分配的準備。

至於各界關注的國內的疫苗研發部分，蔡英文指出，國產疫苗目前已進入臨床實驗第二期收尾的工作，預計在7月底可以開始供應第一波的國產疫苗。

蔡英文呼籲，指揮中心現在就要預作規劃，鼓勵國人踴躍登記，讓後續施打能夠有序地進行，接踵疫苗的人越多，全體防護力就越強，台灣就會越安全。

另外，蔡英文也提到，為了確保能有效因應各種疫病挑戰，政府要擴大國內疫苗生產跟研發的能量，支應國內未來的需求。