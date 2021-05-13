全台大停電！蔡英文點出「2真正原因」　網驚：用電高峰期還沒到

▲台中大停電。（圖／民眾提供）



記者董美琪／綜合報導

高雄興達電廠ㄧ個匯流站事故，造成全台許多地方停電，到處一團亂，總統蔡英文晚間7點發表談話表示，今天下午興達電廠因為機組停機導致全國許多地方停電，「在此向國人表達歉意」，並點出事發問題。

蔡英文道歉並說明，今天下午高雄興達電廠因為電網事故造成部分機組停機，全國許多地方停電，其實今天的備轉容量率有10.01％，電廠發電都正常，不是電廠的問題，今天發生原因是輸配電的電網問題，凸顯台灣分區供電均衡的重要性，也凸顯電網風險管理的重要性。

▲蔡英文針對停電、新增病例發表談話。（圖／記者陳家祥攝）



目前停電是否造成損失有待估計。一名網友在「存股致富粉絲團」發文表示，「有台電同事說他們廠長壓力很大，說媒體亂報全台大停電，問題是在高雄路竹一處滙流站跳脫影響的，而不是興達廠全部停擺，興達廠如果8組滙流組全掛很嚴重，媒體亂報害他們壓力很大。同事抱怨北部不發電，整天靠南部。」引起熱烈討論。

▲ETtoday辦公室停電。（圖／記者劉亭攝）



網友紛紛擔心，「這樣停電法還不嚴重，紅綠燈都沒了」、「用電高峰期還沒到！」、「就是他X缺電啊」、「停電是事實」、「只是一個匯流站會造成全國性停電？」、「辛苦的基層搶修人員」、「為什麼只有兩組在輪流？應該是所有組都一起輪流啊。」

▲興達電廠無預警大停電 基隆13件電梯受困。（圖／記者郭世賢翻攝）



▲台中大停電，客人拿手機照明吃飯。（圖／民眾提供）

▲台南球場停電 。（圖／記者王真魚攝）

▲新竹12萬戶受興達電廠影響停電。（圖／記者陳凱力攝）

▲內湖交通大打結。（圖／民眾陳小姐提供）

▲嘉義民眾受困電梯。（圖／記者翁伊森翻攝）



▲無預警大停電，大台中43萬戶摸黑。（圖／民眾提供）

▲巨城百貨停電。（圖／翻攝各官方粉絲頁、讀者提供）

▲高雄民眾受困電梯 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲台南市大停電，台南市永康分局派員在路口指揮交通。（圖／記者林悅翻攝）

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