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小三「鹹濕玩玩」人夫…正宮2度抓包當街譙：不要臉！出手一推GG

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人妻在街上遇到小三，氣炸狂罵「小三」、「不要臉」等語，並出手推小三，遭告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名人妻2015年抓包丈夫與小三發生性行為，還大聊鹹濕對話，氣炸怒告小三，最後雙方以30萬元和解，並約定小三不可再與人夫聯絡，否則就須賠償，不料，小三事後被正宮抓包與人夫仍多次出遊，氣得正宮再度提告求償。2019年7月下旬某日在路上遇到小三，當街辱罵對方「不要臉」等，還出手猛推小三，遭對方一狀告上法院，日前判決出爐！

回顧整起事發經過，人妻發現丈夫2016年間發生外遇，小三除了不斷要求人夫離婚外，2人之間還有不少鹹濕對話，包括，「去室內說、汽車旅館」、「昨晚我們是不是插插很多次啊」等，除此之外，丈夫與小三還開設相簿，名稱為「2/4摩鐵玩玩」，裡頭全是2人赤裸上身的親密自拍，讓人妻2017年氣炸向小三求償50萬元。

新竹地方法院勘驗各項事證後判小三應賠償正宮30萬元。案件上訴二審時，雙方以30萬元的金額達成和解，2018年3月間雙方在和解筆錄中約定，若小三再與人夫往來，要給付正宮25萬元違約金。

不料，人妻2018年5月卻發現小三仍陸續與丈夫相約慶生、出遊，氣得她再度向小三提出請求給付違約金的告訴。法院審理後，於2020年7月8日判小三應賠償正宮10萬元確定。

由於家庭被介入，憤恨難平的正宮2019年7月某日傍晚，見到騎著機車的小三，便衝上前理論，因不滿對方的回應，她當街氣炸狂譙小三「小三」、「賤女人」、「不要臉」、「妳爸媽怎麼生出妳這種女兒」等，甚至徒手推倒小三的機車，導致機車當場壓在小三的腿上，造成小三右小腿多處挫瘀傷，車體左側車殼也磨損、油料外洩。小三被正宮辱罵後不甘心，到警局報案處理。

雖然正宮否認有任何公然侮辱的犯意，但法院勘驗證人說詞後，不採信正宮的說詞，審酌她遭小三介入婚姻3年多，與丈夫分居獨自撫養2名幼兒，身心俱疲因而罹病，心有未甘才會去找小三理論，不能要求她當下以「溫良恭儉讓」的態度跟小三理論，且對方是「小三」一事也是事實，小三應加以反省。

法院認為，正宮是因一時氣憤才犯下傷害、毀損等行為，念在她犯後坦承犯行，小三的傷勢、財務損害也屬於輕微，日前依照傷害罪判正宮拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，至於公然侮辱罪部分則免刑，全案仍可上訴。

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