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快訊／第3號颱風「彩雲」最快今晚生成　未來移動路徑出爐

▲▼彩雲颱風。（圖／中央氣象局）

▲今年第3號「彩雲」即將形成。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年第3號「彩雲」即將形成！氣象局表示，位於菲律賓南邊的熱帶性低氣壓，12小時之內，也就是今晚就有機會變成颱風彩雲。其未來路徑由於離菲律賓陸地很近，預估今晚到明晨將登陸菲律賓陸地，之後又會減弱，生命期很短。

▲▼彩雲颱風。（圖／中央氣象局）

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▲▼彩雲颱風即將生成，未來潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

▲▼彩雲颱風。（圖／中央氣象局）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，今年第3號「彩雲」即將形成，位於菲律賓東南方海域的熱帶性低氣壓，範圍非常非常小，跟台灣差不多大而已。後續在太平洋高氣壓壓制下，往菲律賓南部陸地前進，之後就會慢慢消散，對台灣「毫無影響」，成為颱風，也是個短命颱。

▲▼彩雲颱風即將生成。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

▲▼彩雲颱風即將生成。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

▲▼彩雲颱風即將生成。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

天氣職人吳聖宇說，在菲律賓東南方的小低壓系統默默的發展起來，JTWC今天凌晨升格為TD-03W，JMA也升格為熱帶性低氣壓，並且發出颱風形成預警，不排除發展為第3號颱風彩雲。

吳聖宇表示，系統小果然還是比較容易發展，不過目前來看應該是會侵襲菲律賓南部，之後進入南海並且繼續趨向越南，範圍小且位置偏南，對台灣天氣沒有什麼明顯影響。

不過，這個時候有颱風發展似乎對梅雨並不是太有利，吳聖宇進一步解釋，尤其是後期如果進一步建立季風槽環境，就會更往颱風季的型態偏移，那麼後面的梅雨鋒面型態會不會明顯建立起來就值得觀察了。

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