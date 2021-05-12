「滯留鋒南移」有雨時間曝　今防焚風！橙黃燈擴大8縣市

▲氣象局今對8縣市發布「高溫資訊」。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（12日）起晴朗炎熱到下周一；下周二至下周四「滯留鋒」南移至北部海面，台灣附近水氣漸增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其在午後，山區機率又高於平地。

氣象局今對8縣市發布「高溫資訊」，天氣晴朗炎熱，東南地區有焚風發生的機率，今中午前後南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；台東縣縱谷、屏東縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；嘉義縣市、雲林縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

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氣象局今晨5時多對金門縣、連江縣發布「濃霧特報」，今金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周都是高溫炎熱如夏的天氣，太平洋高壓偏強，僅東半部夜間有零星降雨，西半部山區午後有局部零星短暫雷陣雨；今各地高溫至少有30、31度，西半部可到34至36度，中南部近山區或河谷高溫易達到36度以上，南投、台南及高雄有機會達到38度，東南部因西南西風過山沉降，有焚風發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至下周一滯留鋒在東海、華中附近徘徊，台灣因太平洋高壓籠罩，各地為晴午後多雲、炎如盛夏的天氣，中午前後紫外線強、注意防曬，各地區最高氣溫皆在35度以上，西半部各地區的最高氣溫更可達37度、甚至38度以上，要多補充水分、防中暑，午後山區偶有零星少量降雨的機率。

吳德榮說，下周二至下周四滯留鋒南移至北部海面，台灣附近水氣漸增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其在午後，山區機率又高於平地；北台氣溫微降，各地仍偏熱。

▼吳德榮表示，最新加拿大模式模擬下周五20時的地面氣壓及雨量圖（下圖左）顯示，南海已有兩個熱帶擾動發展，歐洲模式（下圖右）同時的模擬則無擾動的跡象。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮表示，至於下旬美國（GFS）、加拿大（CMC）模式皆模擬有熱帶擾動生成，但位置、路徑差異甚大，歐洲模式則模擬熱帶擾動並不明顯；另外，各國模式模擬仍有滯留鋒存在，但位置、強度皆不相同，太平洋高壓的位置、強度亦有差異。

吳德榮指出，東亞的大氣型態因同時有滯留鋒、熱帶擾動及太平洋高壓的交互作用，而顯得相當複雜，模式運算愈久，模擬的不確定性愈大；若忽視科學極限，在無可信資料的條件下，遽然對下旬甚至6月做預測，並杞人憂天強調將會面臨某種後果，只是過度膨脹大氣的可預報度，降低可信度而已，還是耐心等待誤差較小的模擬吧！

至於近期是否可能有颱風生成，林定宜分析，目前還沒有明顯訊號，不同家模式的預測不太一樣，都還要觀察。