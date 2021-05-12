本周最熱體感40°C　高溫警戒「擴大10縣市」全台紫外線過量

▲未來一周各地仍晴朗炎熱，中午前後局部地區容易有38度極端高溫出現。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

今天各地天氣仍晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率。氣象局發布高溫燈號，中午前後南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣近山區或河谷及台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，另外新北市、台北市地區及嘉義縣市、雲林縣近山區或河谷為黃色燈號。

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▲氣象局發布高溫燈號。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，未來一周晴朗炎熱，僅午後山區有零星陣雨，夜晚清晨東半部短暫陣雨，下周雖有鋒面可能接近，但預期位置仍偏北，目前預報山區午後降雨比較明顯，但平地還要評估。

溫度方面，西半部高溫基本上都有35度，其中，中南部近山區平地及大台北盆地容易有極端高溫出現；東半部高溫則約30、31度。

▲雙北未來一周體感溫度最高飆破40度。（圖／中央氣象局）

根據氣象局預報資料，台北、新北等縣市，一周體感溫度最高可飆破40度。由於天氣持續炎熱，中午前後紫外線偏強，今日全台各地紫外線指數幾乎都達危險級，白天戶外活動應注意防曬並多補充水分。

▲全台紫外線幾乎達危險級。（圖／中央氣象局）

不過，氣象局表示，往年5月上旬主要都是太平洋高壓影響天氣，氣溫都是偏熱，要等到下旬有滯留鋒影響台灣後，才會降溫稍舒爽。

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