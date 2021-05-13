疫情升溫「福山植物園」緊急休園　14日起至6月8日遊客勿入園

▲▼宜蘭福山植物園13日宣布，14日起至6月8日止緊急休園。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國內疫情升溫，其中宜蘭羅東遊藝場群聚已達8例，宜蘭福山植物園13日宣布，14日起至6月8日止緊急休園，敬請遊客勿前往。

福山植物園13下午緊急休園宣布說，因應疫情升溫，並配合宜蘭縣政府之公告，宜蘭縣內各大風景區之封閉，為保障遊客安全，福山植物園也自14日起至6月8日止緊急休園，敬請遊客勿前往。如有入園相關問題，逕洽林業試驗所福山研究中心03-9228900。

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宜蘭縣長林姿妙也於13日上午宣布，宜蘭縣內16個風景區、13種八大行業，即日起關閉至6/8。

16個風景區如下：

清水地熱、五峰旗風景特定區、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園（含森林風呂）、維管束、丟丟噹廣場（含幾米廣場）、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、石牌縣界公園、頭城濱海森林公園、冬山河生態綠舟、梅花湖風景特定區、武荖坑風景區、豆腐岬、分洪堰公園、南澳農場。

13種八大行業包括：

電子遊戲場、舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業。

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