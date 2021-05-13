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病房風格！餐廳裝「醫院黃色隔簾」防疫　網笑：店員穿護士服嗎

▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲店家用簾子隔開桌與桌。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

台灣12日新增16起新冠本土案例，疫情警戒升至第2級，除了做好個人防疫之外，餐廳業者也不敢馬虎，一名男網友指出，屏東的某間餐廳為了防疫，在餐桌與餐桌之間都掛上布簾，不認真看還以為是醫院，「這餐廳的設計美學，氣氛很微妙」。對此，業者則表示，為了防疫才這樣說，且採用醫院等級的隔簾。

男網友在臉書「爆怨2公社」發文，到餐廳用餐時，發現店家將桌與桌之間用簾子隔開，上半部用線條狀鏤空當作透氣網，下半部則是米黃色的布面，看起來就像是醫院的的病床隔簾，原PO見到此景後感到很不可思義，「老是有人說美學不重要，看吧這餐廳的設計美學，氣氛很微妙」。

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▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看起來像極了醫院的簾子。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貼文一出後引起熱議，不少網友看大笑，「很像急診室」、「讓外場人員穿護士服說不定會意外爆單」、「這是醫院改建嗎」、「要掛號才能用餐嗎」、「急診室的春天」、「會不會吃到一半突然有人要CPR啊」、「老闆以前是不是想考醫學院沒考上 」、「體驗在病房用餐的感覺，店家超前部署」、「服務生是扮醫生護士嗎」。

《ETtoday新聞於》記者實際致電店家，店家無人接聽，但根據《三立新聞》報導，業者表示，是為了防疫考量才做此設計，並且採用醫院等級的隔簾，旗下有兩間分店，共花了15萬裝潢，隔簾的上半部縷空設計是為了透風，讓冷氣可以擴散，如果完全隔起來的話，只有單方面會有冷氣，其他隔間就吹不到。

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