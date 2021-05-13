華碩ZenFone 8、ZenFone 8 Flip開箱、效能與拍照實測

▲華碩 ZenFone 8、ZenFone 8 Flip 開箱點評。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

華碩正式公開了 ZenFone 8、ZenFone 8 Flip 兩隻手機，前者使用 5.9 吋螢幕、強調單手握持，後者採用翻轉鏡頭，售價方面，ZenFone 8 的 8+128GB 版本為新台幣18,990元，ZenFone 8 Flip 則為新台幣20,990元，記者搶先取得了兩支手機的原廠盒裝進行開箱評測，提供初步體驗心得給讀者參考。

▲華碩 ZenFone 8、ZenFone 8 Flip 廣角夜景表現突出。（圖／記者洪聖壹攝）



＊開箱：

華碩 ZenFone 8、ZenFone 8 Flip 兩支手機盒裝非常簡約樸實，兩者都提供 33W 快充插頭與雙 Type-C 傳輸線，不過由於 ZenFone 8 Flip 沒有 3.5 mm耳機孔，所以原廠盒裝多了 Type-C to 3.5mm 轉接頭。

▲華碩 ZenFone 8、ZenFone 8 Flip 提供原廠硬殼保護殼、30W 充電組。（圖／記者洪聖壹攝）

＊Zenfone 8：

全新發表的 ASUS ZenFone 8，就是先前傳聞的 ZenFone 8 mini，主打「剛好。更好」，不同於 ZenFone 7與ROG Phone 5 的雙板設計，這次 ZenFone 8 使用了雙層PCB堆疊技術，把上板跟下版結合，因而相較上一代 ZenFone 增加了 62% 的空間，這也就是為什麼 5.9 吋的 ZenFone 8 仍可裝入 4000mAh 電池、耳機孔以及上下的大容量喇叭，但是很可惜的是少了無線充電的選項。

外觀方面，ZenFone 8 雖然是 5.9 吋機身、顯示比例 20:9，但是因為採用圓弧邊框搭配 3D 曲面背蓋，所以握感相當舒適，另外黑色款的背蓋跟邊框都不會吃指紋，比較可惜的是手機整體用色設計方面還需加強。順帶一提，這支手機是首款具備防水等級的 ZenFone，而且防水防塵係數達 IP68。

▲華碩 ZenFone 8機身握感舒適。（圖／記者洪聖壹攝）

螢幕方面，ZenFone 8 跟 ROG Phone 5、小米11一樣，都配備了三星 E4 AMOLED 螢幕，擁有一整套的螢幕優勢，包括DCI-P3 廣色域、120Hz 更新率、240Hz 觸控採樣率及 1 毫秒反應時間等等這邊就不多加贅述。不過由於機身小巧，華碩提供了搭配手勢操作，著重單手可以操控網頁，並且跟 Google Pixel 5 一樣，螢幕挖孔位置設計在左上角。

▲華碩 ZenFone 8提供單手操控模式。（圖／記者洪聖壹攝）

硬體效能方面，ASUS Zenfone 8 搭載高通 Snapdragon 888 行動平台，實際使用安兔兔V9.0.5-OB 跑分，得分超過 75 萬分。使用 GeekBench 5 跑分，CPU 運算單核 1124 、多核 3249，GPU 運算 4660，雖比不上電競手機，但也算是旗艦水準。

▲安兔兔跑分突破 75 萬分，屬旗艦機中上水準。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ZenFone 8 的 Geekbench 5 跑分結果。（圖／記者洪聖壹攝）

拍攝能力方面，Zenfone 8 配備廣角＋超廣角雙鏡頭，這讓人想到 iPhone 12 mini，兩者在這一塊實在太像，不過華碩把其中一顆鏡頭畫素提升到 6,400 萬畫素，光圈 F1.8，並且同樣有 OIS，不過錄影時只有 1080 @ 60 fps 才支援「超級防手震」。另外一顆鏡頭是 1,200 萬畫素超廣角，光圈 F2.2、廣角拍攝角度為 113 度、擁有 4cm 微距拍攝功能，配備單 LED 補光燈，至於自拍鏡頭提供的是 1200 萬畫素、光圈 F2.45，記者快速進行日夜拍實測，提供給大家參考：

▲ZenFone 8 配備 6,400 萬畫素（光圈 F1.8）＋1,200 萬畫素超廣角（光圈 F2.2）。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ZenFone 8 自拍人像優化相當自然。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ZenFone 8 花卉拍攝顏色與散景處理略微到位。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ZenFone 8 主鏡頭拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ZenFone 8 超廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ZenFone 8 夜景拍攝（開啟夜景模式）。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ZenFone 8 夜景拍攝（關閉夜景模式）。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ZenFone 8 夜景拍攝（開啟夜景模式）。（圖／記者洪聖壹攝）

音效是 ZenFone 8 一個比較驚喜的地方，該款手機採用跟電競手機 ROG Phone 5 同級的喇叭，這包括音箱大小雨Circus Logic CS35L45 擴大晶片，同樣提供 DIRAC 調校的「音效魔術師」，同樣的動態、音樂、劇院、遊戲等 4 種場景與 10 段等化器設定，並且提供 3.5 mm 耳機孔，可以推送 Hi-Res 音效。

＊ZenFone 8 Flip：

華碩 ZenFone 8 Flip 延續 ZenFone 7 Pro 的設計概念，同樣提供 180 度翻轉馬達、同樣的三鏡頭規格，同樣提供滿版全螢幕，同樣的 6.67 吋 AMOLED、就連電池容量也都是 5000 mAh。不過從華碩技術文件來看，它今年的翻轉鏡頭上的馬達零件強度提升了 50%，可以承受 30 萬次的使用次數。

▲ZenFone 8 Flip 延續 ZenFone 7 設計上幾乎都相同。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼ZenFone 8 Flip 翻轉鏡頭上的馬達零件強度提升了 50%，可以承受 30 萬次的使用次數。（圖／記者洪聖壹攝）

華碩 ZenFone 8 Flip 一樣搭載高通 S888 行動平台，並且提供螢幕下指紋辨識功能，記者使用安兔兔V9.0.5-OB 跑分，得分 781618 分，使用 Geekbench 5 跑分，CPU 單核心跑出 1122、多核心跑 3384。GPU 跑出 4710 分，整體來說比 ZenFone 8 好一些。

▲安兔兔跑分突破 78 萬分。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Geekbench 5 跑分結果。（圖／記者洪聖壹攝）

ZenFone 8 Flip 的三鏡頭雖然跟 Zenfone 7 Pro 相同，都是 6400 萬畫素廣角鏡頭在中間、1200 萬畫素超廣角與 800 萬畫素望遠鏡頭在兩邊，記者仍是做了實測，提供實拍樣張給大家參考：

▲華碩ZenFone Filp 擁有跟上一代相同的自拍三鏡組與優化效果，提供三種不同的自拍角度。（圖／記者洪聖壹攝）

▲華碩ZenFone Filp 風景超廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲華碩ZenFone Filp 風景廣角拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

▲華碩ZenFone Filp主鏡頭自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲華碩ZenFone Filp超廣角自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲華碩ZenFone Filp望遠鏡頭自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲華碩ZenFone Filp花卉散景實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

此外，今年多了快速角度拍攝的功能，可以自由切換 0度、45度、90度、135度，錄影也新增了物件跟隨功能，對於自拍開箱很有用，錄影過程還可以聚焦錄音、斷除風切聲，比較酷的是這次加入了 8K 錄影功能，不過記者實測目前測試機還沒有這項功能。

＊小結：

此次推出的 ZenFone 8 跟 ZenFone 8 Flip 當中，ZenFone 8 大小略大於 iPhone 12 mini 但是手感卻相當好，影音體驗也非常好，實際測試拍攝過程中，發現手機多了許多輔助小功能，像是會判斷物件有沒有模糊、提醒用戶離遠一點拍攝（近拍），或是再等一下（4秒夜拍），自拍的效果也明顯優化許多，加上 IP68 防水，如果說要找對手的話，目前大約只有 SONY Xperia 5 III 會是可以比較的對象。

至於擁有經典翻轉三鏡頭的 Zenfone 8 Flip 最大的用戶在於包括自拍在內的各種不同角度拍攝，並且釋出了全螢幕的空間，加上高階處理器的加持，成為大尺寸手機當中比較有差異化的產品，不過此次實測升級幅度太小，少了驚喜感，民眾在選購時，可以考慮前代商品，在價格上做考量。

對於這兩支手機有興趣的消費者，華碩ZenFone 8 共有消光黑、簡約銀，以及輕巧白三款，建議售價為新台幣 18,990 元起，8GB、12GB版本都有128GB、256GB的選項可以選，預計 6 月 1 日就會上市。至於華碩 Zenfone 8 Flip 則有晶礦黑、流光銀雙色，建議售價為新台幣 20,990 元起，共有 8GB + 128GB 與 8GB + 256GB 兩種版本。