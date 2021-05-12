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相差13歲姐弟戀！長裙女「當街割腕30刀」　男友冷眼看她倒地

▲▼女子當街割腕。（圖／翻攝自網易號）

▲女子當街割腕。（圖／翻攝自網易號）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州臨安市5月9日驚傳一起當街割腕自殺案！一身穿長裙的女子當街自殘，往手臂連割30刀，幸虧被巡邏的輔警及時發現撿回一命。原來，39歲女子和26歲男子談戀愛。相處下來，男友認為年齡差距大，很多事情上意見不合，提出分手。女方為挽留男友，便在自己手腕上割了30多刀。

5月9日晚7時許，臨安公安分局錦城派出所2名警員在附近巡邏，發現一名女子在一店門口大聲哭喊，情緒非常激動，2位警員趕緊跑上前查看情況，眼前的一幕讓他們當場一驚。女子手裡拿著刀片，正往手臂上不停地劃著，鮮血不斷往外流，血淋淋的手臂上佈滿了長長短短無數條刀痕。

警員見狀急忙上前制止，趁其不備時，一個反手將女子手中的刀片奪下，「有什麼事情都能解決的，不要做傷害自己的事情啊！」見到警察，她情緒更加激動，試圖掙脫，眼裡卻一直注視著店內的男子，「不關你們的事，讓我男朋友出來，不然我死給你們看！」

情況緊急，一警員立即向上級匯報，同時撥打了急救電話。另一警員不停耐心勸說，寬慰安撫女子情緒。隨後，女子因體力不支一下子癱倒在地，之後在眾人的齊力協助下送往醫院救治。

後經警員了解，39歲的陳性女子來自河南，一直在臨安工作生活，去年與26歲宋姓男子相識後產生好感，後發展成戀人。但是相處久了發現，由於年齡上的差距，兩人在很多事情上經常意見不合。

前不久，宋男便以感情不和提出了分手，但是陳女認為他們還有感情，不同意分手，便以割腕的方式試圖挽留這份感情。事後，在警員的耐心勸導下，她對自己的行為表示後悔，並保證以後不會有過激行為，會理智妥善處理感情問題。

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