基隆確診婦「大寮王爺廟進香2日」！　陳時中證實：已通知南部區管

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增16例本土病例，當中有3例感染來源不明，與蘆洲、羅東本土群聚無關。其中案1217是50多歲女性，在基隆長庚被驗出確診，指揮中心記者會現場有記者提問，該案例傳出日前有到南部進香，指揮中心指揮官陳時中也證實此事，並已通知南部和縣市政府。

今（12）日公布新增16例本土病例，其中案1217是50多歲女性，在基隆長庚被驗出確診，她在5月4日至10日間曾經5次前往同一加診所，後來病況持續且嚴重到醫院就醫，被通報確診。現場就有記者提問，「案1217傳出有到南部參加宗教活動，以及該婦人的兒女在北市上班，工作場地昨天都有消毒，想詢問足跡的部分」。

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陳時中證實，案1217前幾天有參加南部的進香團，遊覽車人員已經開始在掌握，在進香團活動的時間，去到的地方，參加哪些活動，雖然目前還無法確切的掌握，「但是已經通知南部區管跟當地政府，去了解當時的情況」。

今新增16例本土確診！拜託各位出門戴口罩 . 加入社團 點.高雄 分享你的高雄大小事 追蹤更多資訊 高雄開新點 IG instagram.com/kaohsiungden 由高雄點 Kaohsiung. 發佈於 2021年5月11日 星期二

臉書粉絲專業「高雄點 Kaohsiung」稍早也在臉書上發文，案1217的婦人在5月1日，同家人自基隆搭遊覽車南下高雄大寮王爺廟進香，5月2日身體不適就醫，5月11日確診感染新冠肺炎。

指揮中心指出，案1217為50多歲女性，近期無出國，5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於5月4日至5月10日間前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診(Ct值25，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者25人，其中14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測；個案活動史及接觸史持續調查中。