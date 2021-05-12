疫情升溫施打人數增加　彰化疫苗用掉一半

記者唐詠絮／彰化報導

衛福部長陳時中上午在立法院答詢時表示，不排除下午宣布疫情警戒進入第3級，彰化縣衛生局長葉彥伯今天在議會質詢中指出，目前確診個案中，沒有接到中央通知有到彰化的相關足跡與接觸者，縣長王惠美強調，彰化分配到的7,500劑疫苗已經使用超過3千劑，已經跟中央做緊急的申請，更建議高風險族群必須盡快施打。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯與議員吳韋達。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

鑑於桃園目前防疫旅館，在這波疫情爆發之中目前已接近滿額的臨界點，議員吳韋達於議會中詢問衛生局長，目前彰化防疫旅館數量是否能因應未來防疫出現破口的狀況，葉彥伯表示，彰化縣內目前有300間左右的防疫旅館房間，與兩個集中檢疫所，光集中檢疫所大約就能收容400-500人，彰化總共大約有700-800人收容能力，在全國各縣市上，彰化算是收容能力算是比較夠的縣市。

縣長王惠美上午在北斗鎮出席長照大樓動土典禮時表示，疫情在這兩天開始升溫，大家都很擔心，因此疫苗施打的速度也非常快，彰化縣分配到的7500劑疫苗已經使用超過一半以上，因此再跟中央做緊急的申請，現在也開放自費打疫苗。

王惠美指出，打疫苗是保護自己非常重要的關鍵，呼籲符合資格的鄉親都能夠盡速施打疫苗，縣府也會配合指揮中心的規定，室內100人，室外500人的限制，相關的場所也都會做稽核與稽查，勸導不成就是開罰單，務必做到沒有破口，確保鄉親安全。

王惠美強調，雖然這陣子是北部比較緊張，但沒有一個地方是可以有破口的，因此拜託鄉親勤洗手、戴口罩、保持社交距離，人多的地方少去，辦活動要實行實名制及人數管控，務必要讓大家都平平安安，順順利利。

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