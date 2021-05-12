現場直擊！基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層今起禁止出入

記者黃彥傑／台北報導

基隆市傳出一名婦人確診，而其女兒在台北上班，該棟大樓11日晚間緊急大消毒，而《ETtoday新聞雲》記者12日上午直擊該棟大樓，某層樓目前已全面管制，禁止員工進出。對此，大樓保全不願多作說明，僅表示大樓已消毒。

▲該棟大樓昨（11日）晚間大消毒。（圖／記者黃彥傑攝）

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網路上12日流傳一段對話截圖，顯示基隆某醫院來了一個發燒四天沒有出國史的病人，而檢驗PCR陽性。消息傳出，陳時中12日一早到立法院備詢時並未否認，僅表示下午會在記者會上說明。

據了解，該確診者疑似在1日到南部廟會，返回基隆後隔天出現身體不適，並自行到診所就診拿藥，但期間症狀並未減緩，直到11日上午開始全身無力、四肢癱軟，家屬緊急通報119後，由救護車緊急送醫救治，經過採檢後確診新冠肺炎，院方則緊急向上通報。另外，其女兒在北市上班，該棟大樓11日晚間已緊急大消毒，且公司12日開始也採取居家上班。

《ETtoday新聞雲》記者12日上午直擊該棟大樓，目前大樓全面管制，而保全僅透露大樓11日晚間整棟大樓消毒。此外，據現場民眾表示，目前大樓中某一層樓全面禁止民眾出入，其餘樓層則正常運作。

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