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疫情拉警報！　超商、賣場「防疫商品貨況」一次看

▲7-11備妥多種規格口罩、酒精和濕紙巾等防疫用品。（圖／記者蕭筠攝）

記者周姈姈、蕭筠、林育綾／台北報導

全台疫情拉警報，民眾購買防疫備品的需求也跟著增加，根據最新消息指出，昨日就有超商的酒精、乾洗手銷售量增加1倍以上，以下就整理超商、賣場防疫商品貨況懶人包，也提醒民眾出入超商、門市請一定要戴好口罩，做好社交距離。

●7-11

7-11表示目前門市備貨充足，提供多種規格口罩及酒精、濕紙巾、洗手乳，滿足外出臨時性購買、儲備等需求，方便民眾就近購買。

●萊爾富

萊爾富線上Hi-Life VIP APP內的萊購物，設有防疫專區館，可提供民眾選購相關防疫商品；線下門市也有販售醫療口罩、酒精、濕紙巾等相關防疫商品，目前供貨狀況正常。

▲▼萊爾富口罩備貨、消毒狀況。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富口罩備貨量充足。（圖／萊爾富提供）

●全家

近期受疫情升溫影響，民眾購買防疫商品的需求增加，全家根據銷售數字觀察，酒精、乾洗手等商品昨（11）日銷售量較前日增加1倍以上，若民眾有需求可至全台全家店舖購買，然實際店內防疫相關商品數量將依各店銷售狀況而有不同。

●OK mart

OK mart表示目前防疫品如口罩、酒精等前充足供貨中，雖目前詢問度有提高，但門市販售量正常平穩，沒有出現搶購潮。

●家樂福

家樂福稍早也表示，相較去年疫情高峰期，目前有顏色口罩銷量約每日1000盒、酒精可賣千瓶以上，而濕紙巾、乾手乳、消毒水銷量穩定，目前已備貨約2成，廠商供貨暫無問題，但仍在觀察當中。

●全聯

全聯表示，目前口罩、酒精備貨量充足，也沒有漲價。

●愛買

愛買表示口罩、酒精昨（11）日買氣增1成，目前貨量充足

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