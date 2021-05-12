疫情保命符！「台灣社交距離」爆衝APP第一名：確診者經過通知你

▲「台灣社交距離」快下載！（圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

繼爆出6例本土不明感染源後，衛福部長陳時中更在今（12）日坦言，「疫情今天有可能會進入第三級」，引發人心惶惶。除了戴緊口罩、消毒洗手自保，不少網友激推下載「台灣社交距離APP」，一旦新的確診者接觸過你，系統就會通知注意！

宜蘭、新北蘆洲傳出不明感染源，而基隆市在今日也無預警大消毒，PTT上多數網友也熱心急呼，快載「台灣社交距離」，下載後維持藍牙開啟，APP就會掃描是否與確診者接觸，只要與確診者距離2公尺內並接觸2分鐘以上，就會啟動通知，也就是說，雙方必須都要下載並開啟藍牙，才能發揮效果。

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對此，醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」呼籲，「拜託大家一定要下載這個 APP #台灣社交距離」，當有新的確診者接觸過你，系統就會通知你注意，「手跟戴口罩，以及有符合資格的人趕快施打疫苗還是不能少，使用APP這就是對你的防疫加強一項科技的保護而已。」。

▲APP解釋，無須擔心身分外洩。（圖／記者劉維榛攝）



實際打開Apple Store與Google Play Store，「台灣社交距離」分別竄上第一名與第二名，該App建議，用戶必須打開「暴露通知」，系統會透過藍芽規律地發出一串隨機數字，這串數字會持續變更，且不涉及身分資訊。

▼台灣社交距離在蘋果跟安卓都是熱門下載APP！（圖／記者劉維榛攝）



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