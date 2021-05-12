獨／北北基社區感染爆！　台北市預備「大型收治場所」

▲台北市擬啟動分區人流管制。（圖／軍聞社提供）



記者徐政璿、袁茵／台北報導

國內昨（11日）出現多名不明感染源的新冠肺炎個案，進入社區感染階段，衛福部已與北北基政府密集討論，尤其台北市身為首都，今已針對若升至第三級狀況時之應變，包含應變醫院及大型收治場所的啟動，以及部分局處啟動居家或分區之管制等緊急措施。

指揮中心指揮官陳時中今表示，國內疫情非常嚴峻，可能進入第三級警戒。陳時中稍晚再次接受媒體訪問時表示，應不會是今天指揮中心記者會宣布升級，而是近日可能升到第三級警戒。

不過，北北基社區感染面臨擴大風險，柯文哲上午開會裁示進入第三階段防疫之預備，請各局處先作準備，並請各局處於今14時前，針對若升級第三級狀況時，各局處所管轄的公有場館清冊、市場之防疫措施、部分局處啟動居家或分區之管制、應變醫院及大型收治場所的啟動等，請提供給研考會彙整。

面對台灣疫情擴大，據了解，北市府擬於12日下午3時30分左右召開防疫記者會，尚在討論出席名單，不排除由台北市長柯文哲親自列席。

陳時中稍早被問到目前的醫療量能，是否足以應付未來爆發疫情，他回應，目前已有3千張病床的準備，不過現在還沒用到那麼多，但這週會請相關隔離、應變醫院清空相關病床，及早做出因應準備。

我國自去年疫情到現在，最嚴重也僅為「第二級警戒」，從未提升到第三級警戒。「第三級警戒」條件為「單週出現3件以上社區群聚事件、或一天確診10名以上感染源不明的本土病例」。相關規範為外出時全程配戴口罩、停止室內5人以上、室外10人以上的聚會。