高雄鐵錘襲警動機曝！起底狂男黑歷史　 隨機爆頭涉殺人未遂　　

▲涉嫌鐵鎚襲警的洪姓男子逃逸畫面，警方鎖定後在住處將人逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區11日晚間發生襲警事件，一名38歲董姓員警在大順一路、民族一路路口執行交管時，遭到陌生民眾拿鐵槌攻擊頭部。警方事後立刻成立專案小組調查，鎖定一名26歲洪姓男子涉嫌重大，並於11日晚間10時58分將人逮捕帶回，將依加重妨害公務、殺人未遂等罪嫌偵辦。

警方成立專案小組調查，鎖定一名洪姓男子涉嫌重大，向檢方聲請拘票之後，前往住處附近埋伏，11日晚間10時58時他酒後騎機車返家，隨即上前將其逮捕帶回。26歲的洪姓男子被警方帶到分局之後，一直都不配合警方的調查，拘捕當時洪姓男子身上有濃濃酒味，所以警方研判他襲警時應該是有喝酒，但是警方詢問他，他都不回應，就連為何襲警，他也是沈默以對，目前警方初步研判他可能有仇警心態，所以趁酒意犯案，據了解，洪姓男子曾因酒駕涉公共危險罪被警方查獲送辦，因此可能隨機攻襲警察洩恨，且持鐵錘暴打警員頭部，更有致人於死的殺人犯意。

▲涉嫌鐵鎚襲警的洪姓男子逃逸畫面，警方鎖定後在住處逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

透過監視器畫面還原事發經過，在11日晚間6時許，38歲董姓員警在大順一路、民族一路交岔口執行交管時，洪男突然持鐵鎚從後方靠近，接著趁他不注意之際發動攻擊，用力往他的後腦部位砸去，他受傷後嚇得立刻往旁邊逃離，洪男則趁隙往另外一邊狂奔逃逸。

董員事後被緊急送醫治療，有後腦撕裂傷約4公分，所幸意識清楚、沒有生命危險，現在已經返家休養。而洪姓男子會依加重妨害公務、殺人未遂等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

▲高雄一名董姓員警執行交管時，突遭不明男子攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名董姓員警在執行交管時，遭到不明男子攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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