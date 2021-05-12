快訊／高雄狂徒拿鐵鎚「砸交警後腦」！深夜渾身酒氣落網　涉殺人未遂

記者趙蔡州、吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區11日晚間發生襲警事件，一名38歲董姓員警在大順一路、民族一路路口執行交管時，遭到陌生民眾拿鐵槌攻擊頭部。警方事後立刻成立專案小組調查，循線鎖定一名洪姓男子涉嫌重大，並於11日晚間10時58分將人逮捕帶回，將依加重妨礙公務、殺人未遂等罪嫌偵辦。

據悉，事件發生在11日晚間6時許，38歲董姓員警在大順一路、民族一路交岔口執行交管時，洪男突然持鐵鎚從後方靠近，接著趁他不注意之際發動攻擊，用力往他的後腦部位砸去，他受傷後嚇得立刻往旁邊逃離，洪男則趁隙往另外一邊狂奔逃逸。

▲洪男拿鐵鎚從後方攻擊董員。（圖／記者吳奕靖翻攝）

董員事後被緊急送醫治療，有後腦撕裂傷約4公分，所幸意識清楚、沒有生命危險。警方獲報後立刻成立專案小組調查，鎖定洪男涉嫌重大，向檢方申請拘票後，前往洪男住處附近埋伏，待洪男11日晚間10時58時酒後騎車返家，隨即上前將其逮捕帶回。

警方表示，嫌犯落網時有喝酒，不排除是酒後犯案，但犯案動機不明，也沒有相關前科，詳細原因仍待調查，訊後會依加重妨礙公務、殺人未遂等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

▼高雄狂徒拿鐵錘「砸交警後腦」，深夜渾身酒氣落網了。（圖／記者吳奕靖翻攝）