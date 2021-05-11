YouBike落馬！神祕公司撼動公共單車王國　學霸創辦人岳父超大咖

圖文／鏡週刊

彰化縣政府公共自行車系統去年重新招標，已連續經營7年的微笑單車YouBike落馬，反由運點科技（MOOVO）得標，預計7月接手，不過卻爆出微笑單車交接拖延等爭議。本刊調查，搶下微笑單車彰化版圖的運點科技，其共同創辦人之一的林靖德其實大有來頭。

本刊調查，運點科技是新創公司，去年已先在新北部份地區試辦，身兼執行長的林靖德曾任摩拜單車國際營運長，他畢業於台大及哈佛大學，創辦運點時獲選AAMA台北搖籃計畫優秀創業團隊；而他的另一個身分更是前立法院長王金平女婿，當年「馬王政爭」王在機場召開歸國記者會，就是剛從馬來西亞參加完二女兒王馨淳與林靖德的補請婚宴。

微笑單車已發展至二代系統，由原本租還車都得在停車樁，改成直接在車身的車機完成、手機掃描 QR Code 就能租還車；在彰化打敗微笑單車的運點則採無樁式設計，透過電子圍籬和GPS車輛定位規範停車區，到達定點範圍才可租還車，少了車柱後每一站可停更多車，且省下車柱等硬體費用，獲彰縣府青睞。



更多鏡週刊報導

【微笑單車爆爭議2】「我提頭見縣長」 閉門會議官商互嗆對話曝光

【微笑單車爆爭議3】捷安特龍頭地位遭挑戰 單車大戰恐燒向新北市

【微笑單車爆爭議4】YouBike交接風波 官員與業者都回應了