桃園「媽媽桃」鮮甜上市皮薄多汁　部落母親的獻禮！

▲桃園媽媽桃鮮甜上市。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每年五月於溫馨母親節前後，桃園市復興區拉拉山盛產的「媽媽桃」正式進入產季，並開始接受預購。市府11日舉行「2021年桃園市媽媽桃」宣傳活動指出，媽媽桃又稱為「五月桃」，擁有皮薄多汁的特點，是復興區泰雅族部落媽媽們用心栽種的成果，品管相當嚴格，每逢產季，媽媽桃總是供不應求。

副市長高安邦指出，媽媽桃今年受到降雨量減少影響，收成略減，因此他特別呼籲喜愛媽媽桃的朋友把握機會購買，目前網路已開放第二波預購，提供6粒裝、8粒裝、10粒裝及12粒裝等4種禮盒，並以低溫宅配方式寄送、確保品質。另外，即日起至7月31日，部落媽媽們將於府前廣場擺攤販售；5月15日、16日於枕頭山14.5公里處舉辦媽媽桃市集、5月22日、23日則將在台北希望廣場舉辦展售會。

市府副秘書長邱俊銘指出，經市長鄭文燦指示，整合各局處，相關各單位推廣下，打造的「媽媽桃」已成為市府重要農產品牌，「媽媽桃」生長在海拔一千公尺的山區，溫度有別於7至8月間盛產的水蜜桃，外型較小但美味多汁，期大家可以用實際行動支持訂購，幫助在地這項特色產業。

▲▼桃園媽媽桃鮮甜上市。（圖／市府提供）

包括市議員林志強、陳瑛、李柏坊、陳治文、陳美梅、市府副祕書長邱俊銘、農業局副局長江富貴、復興區農會理事長曾鴻姿、代理總幹事王壽志強、大園區農會總幹事呂理標、楊梅區農會理事鄭美英、總幹事周吉福等均一同出席活動。

▶ANNA SUI香水＋絕美化妝包只要949元 現省1000元送禮自用都划算