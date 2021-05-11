高鐵會員看過來！7企業紅利轉TGo點數　免費送「星巴克大杯飲品」

▲高鐵會員享有多種優惠。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵公司為鼓勵TGo會員善用手上的其他企業點數，特別推出「點數驚喜轉 盡享好星情」活動，即日起至8月10日，凡高鐵TGo會員將其持有的指定企業紅利點數轉換成TGo點數，即可獲贈星巴克「大杯飲品單一價120元」電子優惠券一張；轉點一次即可獲贈一張，次數不限。

高鐵指出，目前開放可將紅利點數轉成TGo點數的對象，包括中國信託商業銀行、聯邦銀行、彰化銀行的信用卡紅利點數，統一超商OPEN POINT、中華電信Hami Point以及KKday Points。

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6月起，台新銀行「信用卡紅利點數」及「台新Point」二種點數同將適用於「點數驚喜轉 盡享好星情」活動，同享星巴克飲品優惠。

▲將紅利點數轉為TGo點數就可獲贈星巴克飲品。（圖／高鐵）

專屬高鐵會員的TGo點數，不僅可兌換及折抵高鐵車票、折抵高鐵假期費用，還可在「點數365」平台兌換數百種商品。會員只需以手機進入平台取得商品電子序號後，再至品牌門市持手機出示商品序號，即可取得商品。兌換地點不僅橫跨台灣高鐵全線12座車站，還涵蓋全國大街小巷超過1萬個商家

另外會員還可享指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠等專屬好康，加入會員手續簡便，只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效之電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，填寫註冊資料並完成帳戶開通後，就能免費成為TGo會員。