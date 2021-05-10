外國男搭高鐵不滿被提醒戴好口罩　怒嗆大媽：Shut up！

記者胡萱廷／綜合報導

疫情尚未平息，從寧海開往上海虹橋的G7530次高鐵列車，出現一起乘客不戴口罩鬥嘴插曲。引發衝突的是一名外國男姓旅客，他因為「未戴口罩」，與車內其他乘客發生口角，甚至回說「火車不是她家的」、「Shut up！（閉嘴！）」態度十分囂張無禮。

據綜合陸媒報導，於5日早上在寧海至上海虹橋G7530次高鐵列車上，列車服務人員提在巡視中發現一名外籍旅客因未佩戴好口罩，經提醒教育，請外籍旅客戴好口罩，但一直沒有獲得改善。這時，乘坐在旁邊的大媽也上前勸導，不料，這名外國男不但不聽勸阻，反而大聲斥責回去。

▲▼外國男乘高鐵未戴好口罩怒嗆陸大媽。（圖／澎湃新聞翻攝）

從影片中可以看到，座在附近的陸大媽不斷要求對方戴好口罩，並說「戴好口罩是規矩」、「你應該戴上你的口罩」，但外國男子竟然回說：「火車不是她家的」、「Shut up！（閉嘴！）」態度十分嗆辣。

▲▼外國男乘高鐵未戴好口罩怒嗆陸大媽閉嘴。（圖／澎湃新聞翻攝）

這段影片一經網友曝光立即引發關注，引發群起伐「公共場所看到沒素質的越來越多了」、「這老外算什麼東西啊？憑什麼它在中國不守規矩」、「為什麼不黑名單」。

另外，也有網友認為「現在國外疫情那麼嚴重，真的不能掉以輕心，會影響到國內好不容易防控下來的現狀，希望大家在任何公共環境和場所，自覺佩戴口罩，保護自己也保護他人」。