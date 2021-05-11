2021兩岸青年創業大賽啟動　6年內發掘過百台青創業項目落地上海

▲2021年海峽兩岸青年創業大賽在上海啟動。（圖／記者趙禕攝）

記者趙禕／上海報導

2021年海峽兩岸青年創業大賽今（11）日在上海市金山區正式啟動。這項賽事從2016年起，連續舉辦了6年，即使在2020年新冠疫情肆虐下，仍吸引531個項目報名參賽。本屆賽事也將再次帶給兩岸青年用「創意點亮夢想，創業改變未來」的機會和舞台。

過去五年來，這項賽事致力於發掘有潛力和創新力的青創團體和新創企業，一共吸引了海峽兩岸約6000位青年朋友、2233個優質項目參賽，其中有1002個項目來自台灣，有一百多個台青創業項目在賽後註冊企業落戶金山區青創基地，其中有25個是大賽的獲獎項目。

本次賽事的參賽項目分為新一代信息技術類、生命健康類、智能製造類、文化創意類等四大類別，將有80個項目有機會入圍，有個20個項目能進入決賽，最終決出一等、二等、三等獎及優勝獎；一等獎可以得到現金獎人民幣20萬元、二等獎可以得到現金獎人民幣6萬元、三等獎可以得到現金獎人民幣2萬元、優勝獎可以得到現金獎人民幣1萬元。

▲上海市台辦副主任李驍東。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦李驍東副主任在致詞的時候表示，儘管兩岸關係近來處於複雜多變的狀態，但是中國大陸繼續推進兩岸和平發展的思想不會變、推進兩岸融合的力度不會減，未來五年到十五年將是上海發展更重要的階段，歡迎更多台灣青年朋友們到上海、到金山實現夢想。

▲上海市金山區副區長何冬賓。（圖／記者趙禕攝）

做為本次賽事主辦地地主的上海市金山區副區長何冬賓表示，創新是社會進步的泉源，期待這項賽事能夠讓兩岸青年越走越近、越走越親；金山區將扮演好兩岸經貿合作的橋樑、紐帶，對於來此創業的青年朋友，不但要扶上馬，還會送一程，全力支持青年創業。

上海市台灣同胞投資企業協會張簡珍會長表示，這是一個讓兩岸青年發展夢想、實現夢想的機會，也是加深兩岸交流的最佳契機。

▲上海市台協會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

今天的啟動儀式由李驍東副主任、何冬賓副區長、張簡珍會長、兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組辦公室主任李偉、金山區台辦主任吳克源、上海新金山工業投資發展有公司總經理彭喜軍、兩岸青年創業孵化器合作聯盟主度陳鴻杰共同點亮啟動倒計時；同時聘請八位創業專家及行業專業人士擔任創業導師，他們將協助輔導青年創業者在參賽過程中不斷完善創業計劃並且落實到執行面。啟動儀式後並舉辦了一場兩岸青創發展論壇，由六位創業專家分享青年創業的經驗。

這項賽事的報名系統（http://2021.jskechuang.cn/） 也在啟動儀式後正式開放。初賽將在7月31日前完成，8月31日在上海、台北、廣州三地同步路演複賽，9月在上海舉辦創業加速營活動進行決賽。