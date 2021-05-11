疫情警戒升級！漢來美食、王品落實用餐實聯制　引導客人梅花座

▲漢來美食旗下餐廳即日起也全面防疫升級，落實用餐實聯制。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

國內疫情急遽升溫，中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，自即日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級，餐飲業者也配合政策提升防疫，漢來美食與王品集團都將落實用餐實聯制，並且引導顧客依梅花座錯席而坐。

漢來美食表示，餐廳即日起也全面防疫升級，包括落實用餐實聯制（入場顧客須留姓名及電話）、落實入場顧客額溫測量及酒精消毒作業、桌(客)距拉寬至150公分與保持社交距離、加強自助餐餐檯透明隔板及餐罩、自助餐廳嚴格規定必須戴口罩取餐、每15分鐘進行餐檯及器皿消毒擦拭，以及宴會廳落實梅花座桌型。

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▲王品集團則表示，自2020年初率先實施「安心專案」以來，嚴格執行防疫措施，包括落實「用餐實聯制」。（圖／王品提供）

王品集團則表示，自2020年初實施「安心專案」以來，嚴格執行防疫措施，包括落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，每位同仁都配戴「每日體溫表」，確保同仁健康的為顧客服務。餐廳也會協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施，同時引導顧客依梅花座錯席而坐；如果是非特定對象併桌共餐時，也會維持適當區隔/使用隔板，請消費者安心。

另外，晶華酒店表示，集團今年初即啟動更加嚴密的防疫措施，針對客房和公共區域的消毒熱點加強清潔，除了全面實施消費「實聯制」，添購美國軍用等級的測溫儀，台北晶華酒店還設置有全台飯店內最具規模的「食安實驗室」，經層層把關後美食才能上桌，確保民眾食的安全與住的安心。