永大機電前董座涉內線　公告日立收購股票前偷買股遭約談

▲永大前董事長許作名涉嫌內線交易遭檢調搜索約談。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

電梯大廠永大機電(1507)前董事長許作名，涉嫌在2018年間，公告日本日立集團將公開收購股票的重大訊息前，利用本人或他人帳戶，大量買進永大股票，總計15人各利用日立收購股票的內線消息，獲利30萬到60萬元不等，台北地檢署11日指揮調查局兵分13路搜索並約談許作名等12名嫌犯，全案依違反《證交法》偵辦中。

永大機電創立於1966年7月，包辦電梯設計、製造、安裝、保養，是台灣第1家本土電梯品牌，老董事長許雲霞交棒給兒子許作立，但在2018年間，傳出許作立與堂弟許作名各自找外部集團爭奪經營權的消息，其中堂哥許作立引進的日立集團，10日才取得永大逾60%股權，正評估把永大納入日立集團子公司。

檢調獲報，早在永大機電2018年10月26日下午4點21分，在公開資訊觀測站公告，「本公司對Hitachi集團擬公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明」之重大訊息 ，揭露Hitachi(日立)集團擬以每股現金60元價格，以公開收購方式取得永大公司普通股156,619,362股至360,964,461股，相當於永大已發行普通股（除庫藏股外）總數38.32%至88.32%。

當時擔任大陸永大電梯總經理的許作名、財務部經理張瑞薰及永大董事鄭萬來等人，在重訊公開前，透過本人或親友帳戶，大舉買進永大公司股票，總計15人各自獲利30至60萬不等。

北檢檢察官范孟珊11日指揮調查局台北市調處，搜索永大公司等13個相關處所，預計依違反《證券交易法》內線交易罪嫌，約談許作名、張瑞薰等12名嫌疑人到案釐清案情。

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