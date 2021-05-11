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「最美區間車」第三編組抵台！台鐵局：試車結束後將上線營運

▲▼台鐵EMU900型電聯車4/1首航預拍。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵EMU900型電聯車第一、二編組已投入營運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵列車老舊，交通部台鐵局為進行汰舊換新，花費253億元購入新一代通勤電聯車EMU900型，被外界譽為最美區間車，第三編組今日抵台，將於試車結束後上線營運。目前第一、二編組都已投入營運。

台鐵局表示，新一代通勤電聯車EMU900型第一、二編組於去(109)年10月24日抵臺後，歷經長達半年以上的測試、調校以及嚴謹的試運轉測試後，已於今(110)年3月29日正式取得第三方獨立驗證與認證公司(IV&V)—TÜV德國萊茵技術顧問，所核發之安全營運證明，證明EMU900型電聯車相關性能均已符合契約規定之安全營運要求。

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台鐵局表示，EUM900型通勤電聯車之採購金額為253.4億元，已於109年10月24日交車第一批2列共20輛，今(5/11)日第3編組在台中港第4碼頭辦理卸船作業，將在試車完成後，加入營運車隊，其餘500輛將分別於110年交車10列共100輛、111年交車12列共120輛、112年交車28列共280輛，全數列車預定於112年完成交車。

後續臺鐵將配合交車期程，逐年汰除舊車，達成車輛更新的計畫，進而提升整體服務品質與行車安全。

▲▼最美區間車第三編組抵台。（圖／台鐵提供）

▲▼最美區間車第三編組抵台。（圖／台鐵提供）

▲▼最美區間車第三編組抵台。（圖／台鐵提供）

▲▼最美區間車第三編組抵台。（圖／台鐵提供）

▲▼最美區間車第三編組抵台。（圖／台鐵提供）

▲▼最美區間車第三編組抵台。（圖／台鐵提供）

▲▼最美區間車第三編組抵台。（圖／台鐵提供）

台鐵局指出，EMU900型為臺鐵史上第6代之通勤電聯車，亦是首次引進「微笑頭燈」、「亮綠色腰身帶」、「好孕到專屬座位」、「最新直立式自行車架」、「室內LED燈隨環境自動調節」等多項創新服務設施之新穎列車，於4月1日在基隆車站辦理首航活動後，已定期行駛於基隆至苗栗區間。

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