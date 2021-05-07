台鐵工安勞檢出爐　2原因遭重罰317萬

▲台鐵太魯閣脫軌事故共造成49人死亡。（圖／記者黃國霖攝）

文／中央社記者吳欣紜台北7日電

台鐵太魯閣號事故後，勞動部檢查台鐵全台共195件標案工程，發現共306廠次違規，罰鍰共新台幣317萬元、停工15次，主要缺失為開口護欄沒有設置、未進行施工前風險評估。

台鐵太魯閣號上個月發生重大事故，勞動部啟動「鐵路行車安全改善工程安全衛生專案檢查」，在4月30日完成共351件工程檢查，扣除掉已經確認完工152件及尚未開工4件，實際檢查195件工程，共罰鍰317萬元，停工15次。

勞動部職業安全衛生署職業安全組組長李文進表示，檢查到的主要缺失是沒有在施工前實施風險評估、高度2公尺以上作業場所未設防墜設備及工作場所周圍未設適當圍籬等。

李文進表示，這次檢查195件工程中，共306廠次違規，總計有282項次缺失，開罰317萬，其中台鐵被開罰81萬元，其他則是承攬廠被開罰。

另外，針對其中9處高風險臨軌工程，扣掉其中1處事故地點、2處完工，總計檢查6個工地，當中有3處工地是停工並罰鍰共29萬。

根據職安署資料，9處高風險臨軌工程扣掉太魯閣號事故地點，包含基隆1處、宜蘭2處、福隆1處，平溪1處、花蓮瑞穗1處、苗栗1處及台東鹿野1處。

李文進說，後續將於一個月內對於仍在施工中的工程實施複檢，且職安署下個月18日將召開公共工程減災會議，屆時會請交通部建立施工風險管控平台，並嚴格監督台鐵局，落實採購及承攬管理責任。