印尼台商染疫求妻顧小三兒！15年不聞問正宮怒　父母死回家住1晚

▲梁姓印尼台商離家15年對妻兒不聞不問，感染新冠肺炎竟要求妻女照顧在印尼與小三所生2名子女，梁妻提出離婚之訴，台南地院法官判准離婚。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南一名梁姓男子赴印尼工作，2005年起便與妻小斷絕聯繫不聞不問，還在當地外遇生下2名子女，2020年確診新冠肺炎，他透過胞兄聯繫在台灣妻女，要求對方照顧他在印尼與小三生的2名孩子，元配告上法院訴請離婚獲准。

判決書指出，梁男與吳女於1981年結婚，婚後夫妻感情初尚融洽，育有2名子女（均已成年），2001年間梁男開始至印尼工作，一開始2、3個月會回台1次，與吳女同住1星期左右，惟自2005年開始，被告未再返家，也未與原告及子女聯络，原告於2015年前至戶政事務所欲辦理梁男遷出時，戶政人員表示梁男均有回台，吳女始知梁男有回台但沒有回家。梁男久未共同生活，未履行同居義務，顯惡意遺棄原告吳女。

2020年9、10月間，梁男在印尼感染新冠肺炎，透過胞兄轉達吳女，希望吳女與認識之台商會長安排飛機讓梁男返台治療，台商會長表示只能幫梁男安排印尼較好之醫院治療，當時梁男擔心自己會死亡，且其在印尼認識之女子已經死亡，梁男擔心他與印尼女子所生子女無人照顧，所以打電話給其胞兄，請胞兄到吳女住處，將電話給在台女兒接聽，交待要照顧他外遇所生的2名子女，但女兒沒有同意，並把電話交給吳女，梁男也向吳女請託，吳女也不同意。

另梁男要求，把他治療所需的相關戶籍資料等，用LINE拍照傳給梁男，後來梁男出院就沒有再跟吳女聯絡，是梁男的胞兄說梁男已經出院，至今也未與吳女聯絡，吳女也找不到梁男。

吳女向法院提出離婚之訴，梁男長女向法官證稱，爺爺、奶奶過世時，父親才肯回家住上一晚，卻是睡在客廳沙發上，她試圖詢問父親不常回家的原因，對方僅表明工作忙，之後再也不回家。

法官認為，2020年10月25日梁男有傳其在印尼所生2名子女之照片給胞兄，其胞兄把照片傳到其他兄弟姊妹間之群组，並把該照片傳給梁男與吳女所生之長女，從相關資證兩造間婚姻確實有重大瑕疵難以修復，且雨造分居迄今已數年，期間並無任何互動，較之路人還不如，兩造婚姻客觀上已有無法回復之破綻，應有難以維持婚姻之重大事由存在。

法官認為，兩造因被告梁男未返家同住而長期分居，除與結婚之目的、在營夫妻共同永久生活之本質有違外，被告又長期無音訊，並在境外與其他女子生育子女，堪認兩人婚姻之誠摯、相互扶持基礎已嚴重動摇或流失殆盡，而有足以破壞共同生活或難以維持共同生活之情事發生，且此事由亦難認應由原告吳女負較重之責任，是以吳女請離婚應予准許。

童話獨角獸、童話美人魚兩款任選

