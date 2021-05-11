新台灣國策智庫／侯友宜2022大贏陳時中、林佳龍　和他差距最小

▲侯友宜日前視察樂華夜市。（圖／記者羅婉庭攝）



記者黃巈禾／台北報導

凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》11日公布2022新北市長選舉民調，結果顯示，無論民進黨派出衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍、民進黨立委林淑芬、蘇巧慧，或前立委吳秉叡，新北市長侯友宜均以過半支持度遙遙領先。

若由陳時中對戰侯友宜，侯友宜支持度54.1%，陳時中24.9%，另有21%未表態，雙方差距29.2的百分點，是所有組合中藍綠支持度落差最小。若由林佳龍對決侯友宜，侯友宜支持度58.1%，林佳龍19.4%，另有22.5%未表態，雙方差距為38.7個百分點。

▲不論民進黨派出哪位候選人，侯友宜皆獲得超過5成的新北市民支持。（圖／新台灣國策智庫提供）



若民進黨派出林淑芬參選，侯友宜支持度60.7%，林淑芬僅12.2%，另有27.1%未表態，雙方差距為48.5個百分點。若民進黨由吳秉叡出戰，侯友宜支持度64.5%，吳秉叡10.6%，另有24.9%未表態，雙方差距為53.9個百分點。若由蘇巧慧代表民進黨競選，侯友宜支持度64.3%，蘇巧慧9.3%，另有26.4%未表態，雙方差距為55個百分點，是所有組合中差距最大的。

凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》於5月3日至4日，晚上6時至9時，針對戶籍在新北市29個行政區，年滿20歲的一般民眾，進行市內電話調查，共完成1068份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點之內。