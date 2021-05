凶猛虎在住宅區閒晃...嚇壞鄰居掏槍　警逮捕飼主：是殺人案嫌犯

▲男下班回家發現老虎,嚇得立即掏槍。(圖/翻攝自Twitter/robwormald)

記者李振慧/綜合報導

美國德州休斯頓一寧靜住宅區竟然出現一頭老虎閒晃,奇異的畫面嚇壞附近鄰居,甚至還有一名住戶用槍對準大貓,一度和飼主引發緊張衝突,幸好最後沒有發生傷亡事件。目前警方公布逮捕一名疑似是飼主的男子,該人竟然還是謀殺案嫌犯。

事件發生在9日晚間,目擊民眾托雷斯(Maria Torres)表示,當時她和大嫂目睹一頭老虎在家附近閒晃,而現場還有一名下班回家的執法人員正在持槍對著老虎,「我們本來以為老虎要發動攻擊,不過牠似乎只是要過馬路回到主人家,我很開心老虎沒有被射殺,不過執法人員當時已經逼近開槍邊緣,怎麼會有主人不知道自己的寵物老虎跑出去了」。

休斯頓警方表示,老虎引發騷動後,飼主便帶著寵物開車逃亡,後來他們逮捕到26歲男子庫瓦斯(Victor Hugo Cuevas),雖然老虎目前還沒找到,但他們認為庫瓦斯就是老虎的飼主。

當地媒體指出,庫瓦斯被控是一起槍擊命案的嫌犯,不過他堅稱槍擊事件是自衛,不肯認罪殺人,後來以美元25萬元(約台幣695萬元)保釋金交保,而且他還在家中養了2隻猴子。庫瓦斯的律師回應,他不認為庫瓦斯是老虎飼主,也不認為他與這起事件有關連,案件仍在調查中。

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx