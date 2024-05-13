我要見前妻！男抓狂持刀大鬧與警對峙...「噠噠噠」遭電擊槍制伏

記者張君豪／台北報導

4月26日清晨6時許，北市文山區指南路二段發生一起男子因情緒不穩、持刀揚言攻擊家人的離譜案件；當時持刀鄭男（41歲）在家吼叫，要求家人連絡他前妻到場，但家中同居老父親根本不知道他前妻聯絡方式，鄭男進而持刀揮舞揚言要攻擊父親，老父無奈報警，轄區指南派出所警方出動3名警員到場，並同步通知線上各派出所警力到場支援。

▲指南路發生男子持刀揚言傷害家人案，所幸警方緊急電擊奪刀化解危機。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



警方到場發現鄭男住在該處二樓的分租套房內，持刀揚言對父親不利，當事人父親則拜託在場警消，將情緒激動的孩子送醫觀察，但警方與當事人隔著大門喊話，且大門裡有內鎖，警方緊急讓消防隊員持破壞器材破門，並打算上前壓制，但鄭男不願配合仍持續持刀抵抗，雙方對峙超過半小時，在場警員黃玉銓立即拔出電擊槍對鄭男電擊，鄭男遭電擊瞬間倒地哀號，警消上前立刻將其壓制在地，並搶下他手中的水果刀，鄭男經員警及救護人員戒護送醫評估。

▲指南派出所所長張宏達、警員黃玉銓（圖左）警員鄭宇倫（圖右）。

文山一警方藉此案例呼籲，執勤員警處理過程辛勞及英勇作為值得肯定，亦感謝消防友軍支援配合。警方也呼籲民眾，請對周遭疑有情緒易失控的朋友或家人多一分關心，及時發現即時就醫治療，避免發生傷人或自傷之憾事。

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