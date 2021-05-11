持「小1號千元鈔」上彩券行　　闆娘摸一摸不對勁...他甩鍋遭重判

▲林男拿著偽造面額新台幣1000元5張到彩券行購買價值4000元彩券，士林地院依使偽造通用紙幣罪處有期徒刑4年。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市林男異想天開，持4張偽鈔千元上彩券行購取「賓果」、「今彩539 」及「大樂透」；隔了3個月他又持假鈔1千元到檳榔攤購買100元檳榔，不知情店家找零900元，待林男離去後店家驚覺似乎是假鈔，並請友人上前追捕。士林地院依使偽造通用紙幣罪兩罪，各處有期徒刑3年4月及3年2月，執行有期徒刑4年。

林男於不詳時間、地點，取得偽造面額新台幣1000元5張，竟基於行使偽造通用紙幣之犯意，分別在去年1月17日上午9 時許，前往彩券行投注，並使用4張偽鈔購買「賓果」、「今彩539 」及「大樂透」等彩券，吳姓老闆不疑有他並將價值4000元彩券交付林男。

故技重施的他又在4月16日上午11時55分許，到新北市檳榔攤以1000元假鈔購買100元檳榔，老闆娘並將找零的900 元現金交給他。但檳榔攤老闆娘摸一摸1000元摸總覺得乎怪怪的，並趕緊叫店裡張姓友人上前往追捕林男。

林男偵查時辯稱4張千元假鈔來源是當天到彩券行玩了1萬6000元中了1萬2000元，但因為快過年了，所以就把錢放在紅包袋裡面並放在身上，隔天再去同一家彩券行，他又買了1000元還是4000元的幾張彩券，他的錢是從紅包袋拿出來的，彩券行找他500 元，所以他咬定假鈔來源就是來自於彩券行。

至於另張千元假鈔，他則稱是在4月15日前往北市某彩券行玩彩券中了1200元，並將錢就放口袋，隔天下班後經過檳榔攤，拿出1000元的鈔票購買檳榔。

▼林男持偽鈔4000元前往彩券行簽賭。（圖／記者姚惠茹攝）

彩券行老闆接受偵查時表示，去年1月17日林男有到店裡簽注4000元的彩券，後來離開之後有另外的顧客來，該顧客中獎超過4000元，所以他就想要將彩金交給該顧客，此時發現林男先前給的4000元是假鈔，但老闆表示因為自己與太太都是下肢重殘人士，怕被報復所以也不敢報警，但為了怕其他同業也遇到同樣事情，於是將有人持假鈔簽賭的事情傳LINE告訴同業，並附上林男照片，順便詢問是否有類似這樣的犯罪嫌疑人。

經中央印製廠鈔券鑑定報告，林男持有的偽鈔經裁剪，比正常千元紙鈔尺寸較小，其長為15.4公分，寬為6.5 公分，正常千元紙鈔尺寸長為16公分，寬為6.9 公分。

合議庭審酌林男明知持有偽鈔並向商家佯稱購物而使用，妨害金融交易安全及社會秩序，損及新台幣紙幣流通之可靠性，並造成彩券行受有4000元的損害等。

林男前有毒品、竊盜等前科，並考量林男2次犯行的犯罪手法相似，所侵害的法益及罪名都相同，且2次犯行僅相距約3個月，士林地院依行使偽造通用紙幣罪，累犯，各處有期徒刑3年4月及3年2月，有期徒刑部分應執行有期徒4年。可上訴。

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