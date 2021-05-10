購物台售磷蝦油大讚「調節血脂」違反健康法　3人無罪原因曝

▲富邦媒體公司經營的MOMO電視購物台販賣磷蝦油宣稱「調節血脂」 違反健康食品法遭訴。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

MOMO購物台2018年3月與久保雅司公司合作販賣「超淨化南極磷蝦油」，節目購物專家李意菲、廠商負責人黃惠玲及節目製作人蔣若雲，節目上大力推廣宣稱產品「能代謝血濁問題、幫助溶解栓塞、預防管路硬化」並搭配字卡，並被依違反健康食品管理法遭起訴。士林地院認商品並無標示健康食品字樣等，故判3人無罪。

本名李意菲的購物專家玉菲，在2018年3月27日到5月6日間，於富邦媒體公司經營的MOMO電視購物，與來賓、廠商在節目上學稱「超淨化南極磷蝦油」、「吃完以後...再去做檢驗，血糖值可以降得那麼漂亮，血壓正常，膽固醇也都降低...」等語，並搭配「能代謝血濁問題、幫助溶解栓塞、預防管路硬化」等字卡、字幕廣告節目。節目影射產品具有「調節血脂」功效並讓顧客撥打MOMO購物台免付費專線電話，可購買每組2970元磷蝦油。

士林地檢署依據食藥署函文，認定「超淨化南極磷蝦油」確實未取得健康食品許可證，因此黃、蔣、李涉嫌違反健康食品管理法第6條「食品非依本法之規定，不得標示或廣告為健康食品」規定，觸犯非法販賣健康食品罪嫌；並同時起訴久保雅司與富邦兩間公司，並建請法院依健康食品管理法規定科以罰金刑。

審理時3人均否認違反健康食品管理法犯行，並辯稱「超淨化南極磷蝦油」商品並沒有標示健康食品字樣，也沒有「小綠人」標章，更沒有保健功效文字，並無觸法。對此合議庭審酌無積極證據證明3人有違反健康管理法均判無罪。可上訴。

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