如綁豬！少婦偷情小鮮肉遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字藏線索

▲王志豪落網後被警方帶到高雄興達港現場，還原犯案經過。



圖文／鏡週刊

高雄興達港12年前發生一起震驚社會的情殺案，一名少婦不滿情夫盜領她的存款，揚言提告，情夫竟將她迷昏，並夥同2名共犯將她五花大綁，再綁上啞鈴扔進海中，不料，3天後屍體浮出水面，但因身分無法確認，案情陷入膠著。過了近2個月，員警整理死者遺物，無意間打開手錶的背蓋，並根據錶蓋內的數字，找到位於台南的鐘錶店，最後確認死者身分，並將情夫及共犯繩之以法。

2009年6月22日，蓮花颱風剛過境不久，民眾報案指高雄興達港情人碼頭有一具女性浮屍，他前往處理時發現，死者身穿藍白相間橫條紋上衣、紅色七分褲，全身浮腫，臉部發黑，頭髮掉了一大半，根本無法辨視容貌。

▼死者被打撈上岸後，警方發現她的身上綁了2個各20磅重的啞鈴。



更可怕的是，死者的雙手、雙腳遭童軍繩綑綁，繩索纏繞頸部、腰部及膝蓋，就像「綁豬」一般，而且繩子上還綁了二個、各二十磅重的不鏽鋼啞鈴，很明顯是凶手想讓屍體沉入海底，不被人發現。

▼手錶背蓋內寫有維修日期等數字，警方據此查出鐘錶店，最後順利緝凶。



偵辦員警某天整理死者遺物時，無意間打開死者戴的手錶背蓋，發現錶蓋內側寫有日期，決定從手錶尋找線索。

警方逐一訪查在台南市安南區一家鐘錶店確認出日期是他們寫的，研判死者與安南區有地緣關係，在當地訪查並發布協尋專刊，幾天後，一名鄭姓男子前往派出所報案，指他失蹤的魏姓妻子所戴的手錶與專刊相符。

警方調閱魏女生前的手機通聯紀錄，發現她離家前最後一通電話，是與一名男子王志豪聯繫。警方8月22日在一間網咖將他拘提到案，再循線查出陳小明、莊旭助二名共犯。

王志豪與魏女同居因盜領存款被發現，魏除了揚言提告，也表示想要回到丈夫身邊，但王不讓她離開，把她軟禁在小套房裡，一直餵她安眠藥，吃到迷迷糊糊。犯案當天一行人把吃藥後意識不清的魏女帶到興達港碼頭，王志豪將魏女五花大綁後，拿來二個啞鈴綁在魏女身上，與陳小明他分別抓住魏的上、下半身，將魏女丟入海中。



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