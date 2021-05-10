「1、2、3，丟！」鮮肉殺少婦如綁豬　3天後老天爺讓他全破功

▲警方歷經2個月追查，終於逮捕3名凶手。



圖文／鏡週刊

高雄興達港12年前發生一起震驚社會的情殺案，一名少婦不滿情夫王志豪盜領她的存款，揚言提告，情夫竟將她迷昏，並夥同2名共犯將她五花大綁，再綁上啞鈴扔進海中，不料，3天後屍體浮出水面。

案發前幾天，王志豪多次前往興達港勘查地形，決定犯案地點後，對陳小明說：「我要抓魏女去填海，你陪我去。」之後還用魏女的錢到大賣場買啞鈴、童軍繩、美工刀等犯案物品回住處。六月十九日晚間，王餵安眠藥給魏，將她迷昏，再找來陳、莊二共犯幫忙，把她載到興達港情人碼頭。

一行人抵達碼頭後，王志豪要莊旭助把風，避免有人接近，接著要求陳小明先拿繩子綁上一支小啞鈴，丟到港邊的海水中測深度。確認狀況之後，王男拿出童軍繩，用「綁豬」的方式綑綁昏迷的魏女，將她的頸部、手、腳緊密綑綁，導致身體嚴重彎曲。

將魏女五花大綁後，王志豪要求陳小明拿來二個啞鈴綁在魏女身上，因無法獨自抱起魏，還叫陳男與他分別抓住魏的上、下半身，二人在碼頭邊數著：「1、2、3，丟！」將魏女丟入海中，本以為魏的屍體將永遠沉入海底，沒想到颱風過境後，屍體竟在6月22日浮出水面，被民眾發現。

▼王志豪落網後被警方帶到高雄興達港現場，還原犯案經過。



針對這起命案，高雄地方法院一審依殺人罪，判處王志豪無期徒刑，讓人訝異的是，魏女的丈夫直到一審判決後，才知太太一直背著他和王志豪交往。

全案上訴二審，高雄高分院也維持同樣刑期，王男不服再上訴，並辯稱犯下大錯被關是罪有應得，但被關只是懲罰，而非贖罪，對被害者家屬沒有實質幫助，請求法官輕判，讓他假釋後能賺錢賠償被害者家屬，也能早日回家孝順父母。

不過，最高法院並沒有接受王志豪的請求，2010年駁回上訴，將他判處無期徒刑定讞，至於共犯陳小明、莊旭助，則分別遭判刑12年、14年確定，為自己的罪行付出代價。



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