撤軍阿富汗後下一步？　美軍可能改駐中亞這2個國家

▲美軍與阿富汗突擊隊在阿富汗賈拉拉巴德（Jalalabad）附近巡邏。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國總統拜登上月宣布，要在「911恐攻」將滿20周年之際，把美軍撤離阿富汗。消息人士指出，美軍未來可能駐防烏茲別克或塔吉克，因應地區威脅，但軍方指出，俄羅斯在中亞部署縝密，美軍想在此駐軍有一定難度。

綜合外媒報導，基於幫助阿富汗政府、和嚇阻恐怖份子的行動，美軍可能在撤離阿富汗後，在其他中亞、波斯灣國家重新部署軍隊，因應該區域的發展。美軍在2001年時，就曾在烏茲別克和吉爾吉斯設立基地，但在2005年時，先因烏茲別克內亂，加上中俄施壓而被迫撤離，而美軍位於吉爾吉斯的基地，則受當地政府要球，在2014年關閉並撤軍。

美國軍方人士認為，美軍撤出阿富汗後，可在烏茲別克或塔吉克重新部署，此舉有利美軍在危急情況，可以迅速支援阿富汗，但俄羅斯在中亞地區的軍事實力堅強，中國在中亞的影響力也日益上升，要在此設立基地難度很高，美國防部仍在和國務院及白宮討論。

▲拜登宣布在9月11日之前，從阿富汗撤軍。（圖／路透）

拜登撤軍的行為，也引來正反批評。諷刺的是，這個20周年的時間點凸顯美國撤軍決定的政治性意涵，儘管拜登政府想傳達「使命已達」的訊息，但事實是，美國現在撤軍，阿富汗的情況大致和20年前差不多：塔利班組織依然活躍，並在很大程度上控制著阿富汗。蓋達組織和「伊斯蘭國」等極端組織也繼續活躍在阿富汗境內。

前情報官員芮特(Scott Ritter)更表示，阿富汗長達20年的軍事衝突除了造成2000多名美國人及上萬名阿富汗人死亡外、還浪費數兆美元，不僅美國沒有取得任何成果，更讓阿富汗變成一片飽受折磨的荒地。