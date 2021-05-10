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女主管公布履歷「12大地雷照」　千人一看中招：第2、10也太嚴格

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲求職眉角多，當心履歷階段就「陣亡」！（圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

一名人資女主管在臉書發文抱怨，她常常在求職網上找尋人才，但每次看到求職者的照片，都不禁讓她疑惑「你們是真的想找工作嗎？」為此，她列舉12大地雷，讓廣大網友參考，「用對照片，有助你的面試率提升」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她相信相由心生，照片看起來開不開朗、好不好相處，雖不是絕對，但用對照片，絕對有助於面試機率提高，像以下12種狀況，她就不會請人事通知面試：

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一、沒照片：我個人無從參考，就是不會找來面試。

二、學士照：除非剛畢業，否則別用學士照，因為第一直覺就是很沒經驗。

三、顛倒照：不知道求職的人為何要放一張顛倒的照片。

四、照片模糊不清、泛黃、年代久遠：求職更新履歷資料、照片，是基本功。

五、玩咖照：生活照顯示就是一名玩咖，不要問我為何知道是酒吧、夜店，你照片呈現給人的感覺就是這樣。

六、團體照：現在連哪位找工作，我都要猜了。

七、藝術照：其實藝術照不是問題，問題是看不到正面、太過意境的藝術照

八、婚紗照：你是想表達自己已婚？

九、人超小的生活照：這我都不想點開來看，看完我也不想通知。

十、照片穿著與應徵職業不符：例如應徵倉管，照片穿西裝打扮，說真的我會猶豫合適嗎？

十一、抱寵物：其實抱寵物我覺得可以，但是用寵物遮住臉、擋住臉，這是哪招阿？

十二、美顏開超大、化濃妝、空姐照、照片「凶狠」，這些都不優。

她認為，求職履歷很重要，用對照片更有助錄取率提升，「乾乾淨淨、簡單、有笑容的照片，看得出個性。我個人是比較愛用。」

不少網友看完紛紛留言，「用證件照還是最保險」、「真的有人這樣放嗎？驚呆」、「我也是這樣，沒正常大頭貼不太會請來面試」、「妳說得太貼切，我快笑死」、「我還收過打泥巴仗的照片，上半身全裸都是泥巴，只露出眼睛和牙齒」、「只有我在幻想那些應徵照嗎XD」。

不過，也有許多人持不同意見，「2跟10我整個問號」、「唯一不解就是2跟10」、「乾脆用遺照好了」、「2跟10有什麼問題？總結=管太寬」、「如果應徵殯葬業，難不能要穿壽衣？」、「應徵救生員就只能放泳裝照？」、「我不太認同第10的觀點，穿西裝或穿套裝拍照，都是對這份工作的一個禮貌與尊重」。

▼貼文一出，立刻引發正反意見。（圖／爆怨公社，下同）

▲▼女主管公布履歷「12大地雷照」　千人一看中招：第2、10也太嚴格。（圖／爆怨公社）

▲▼女主管公布履歷「12大地雷照」　千人一看中招：第2、10也太嚴格。（圖／爆怨公社）

▲▼女主管公布履歷「12大地雷照」　千人一看中招：第2、10也太嚴格。（圖／爆怨公社）

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