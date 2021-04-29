行政缺開26-40K！她只問1句秒被「取消面試資格」　老鳥卻狂讚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣職場上慣老闆作法層出不窮，求職陷阱也五花八門，一名網友表示，老妹最近收到面試通知，薪資落在26-40K，結果她只是進一步詢問，起薪的確切數字，竟被直接取消資格，但往好處想，不用白跑一趟了。

網友在PTT提到，「我妹那天在求職網看到一個行政缺，薪水是26-40K，她收到面試通知後，用訊息詢問起薪會有30K嗎？沒想到對方直接說取消面試。」

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雖然老妹被打槍，不過他反倒認為是好事，「突然覺得她好聰明，避免了雷缺，也不用白跑一趟了。」一席話讓鄉民心有戚戚焉，直呼「打電話問也行，不然一堆雷」、「通常26K-40K，就是26K，不用幻想了」、「這種HR算老實的，一堆才不管你，還是騙你先來面試再說」、「隨便亂寫的人太多了，有的區間也拉的很開」、「基本上寫範圍的標準都以最低為準」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

事實上，過往許多職缺在薪資方面，都會寫「面議」這種曖昧字眼，不過隨著2018年修正《就業服務法》，明文規定雇主招募員工時，薪資未達4萬元以上，必須公開薪資範圍，違者可處6萬到30萬元罰鍰。

雖然這降低了資訊不對等的情況，但若慣老闆想鑽漏洞，還是會以「落差很大的薪資區間」來規避。對此，許多過來人也趁機吐苦水，「先前去一家也這樣，薪資寫4萬，去了後連3萬2都沒有，問對方竟回說，因為不知道怎麼寫」、「26-40K就是26K+1，前陣子才遇到，浪費我的特休」、「30-70K，開30K」。